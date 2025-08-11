Quảng Trị: Kịp thời dập tắt cháy rừng phòng hộ tại Đèo Ngang

Chiều 11/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã dập tắt đám cháy rừng phòng hộ xảy ra tại khu vực Đèo Ngang, không để đám cháy lan ra trên diện rộng.

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tại khoảnh 1 tiểu khu 151 thuộc rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (khu vực Đèo Ngang) đã xảy ra vụ cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ của lãnh đạo xã Phú Trạch, Đồn Biên phòng Roòn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Công an, dân quân xã, kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng và chính quyền địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Do địa hình khu vực bị cháy là đồi núi, nhiều thực bì khô cùng thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bùng phát nhanh, gây khó khăn cho công tác khống chế hỏa hoạn.

Lực lượng tham gia đã sử dụng các phương tiện thủ công kết hợp tạo đường băng cản lửa, đồng thời phát quang khu vực xung quanh để tránh cháy lan.

Đến 16 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo thống kê ban đầu, gần 2.500m2 diện tích rừng bị cháy, nguyên nhân ban đầu có thể do người dân đốt ong, gây cháy.

Tỉnh Quảng Trị đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh. Chính quyền các địa phương, người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng, đặc biệt không đốt thực bì, đốt ong để xảy ra cháy rừng./.

Nghệ An: Hơn 400 người đang nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm Hơn 21 giờ ngày 3/8, hơn 400 người với sự tăng cường của Công an, kiểm lâm Hạt kiểm lâm Diễn Châu cùng phương tiện chữa cháy chuyên dụng nhưng chưa thể khống chế, dập tắt được được vụ cháy rừng.