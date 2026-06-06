Gia Lai: Nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”

Từ những kết quả tích cực tại xã biên giới Ia Mơ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” trên toàn tuyến biên giới.

Mô hình không chỉ góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy mà còn phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở.

Những “lá chắn mềm” nơi biên giới

Năm 2023, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Gia Lai, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lựa chọn xã Ia Mơ làm điểm xây dựng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Là địa bàn biên giới có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Ia Mơ từng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn.

Để triển khai hiệu quả mô hình, Bộ đội Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các tổ tự quản đường biên, cột mốc, tổ an ninh thôn làng được củng cố, trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công tác nắm tình hình, phát hiện và tố giác tội phạm.

Thiếu tá Hoàng Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơ cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, người có uy tín đến từng hộ dân tuyên truyền pháp luật, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Từ năm 2023 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền tập trung về Luật Phòng, chống ma túy cho 2.201 lượt người; thực hiện 2.111 lượt tuyên truyền nhỏ lẻ với hơn 12.200 lượt người tham gia và phát hơn 300 tờ rơi tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới.

Già làng Già Hlết ở làng Klăh cho biết, cùng với lực lượng chức năng, ông thường xuyên vận động người dân nâng cao cảnh giác, giáo dục thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn ma túy. Theo già Hlết, nhiều năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, người dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm.

Già làng Hlết, làng Klăh, xã Ia Mơ thường xuyên phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tích cực tuyên truyền người dân xây dựng điểm xã biên giới sạch về ma túy. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Theo lực lượng Biên phòng, khi đời sống người dân được cải thiện sẽ hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Rmah Hinh, người dân làng Klăh cho biết, nhờ có hệ thống thủy lợi và sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, Bộ đội Biên phòng, nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất một vụ sang hai vụ lúa mỗi năm, đời sống ngày càng ổn định hơn. “Khi cuộc sống no đủ, bà con chỉ tập trung làm ăn, chăm lo gia đình và tránh xa các tệ nạn xã hội,” ông Hinh chia sẻ.

Từ mô hình điểm đến nhân rộng toàn tuyến

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Mơ, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các vụ việc liên quan đến ma túy đều được phát hiện, xử lý kịp thời; các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy được quản lý, giáo dục tại địa phương đều cam kết không tái phạm.

Già làng Hlết, làng Klăh, xã Ia Mơ phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hình sự 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ quản lý 9 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương. Sau thời gian quản lý, giáo dục, các trường hợp này đều ổn định cuộc sống và cam kết không tái nghiện.

Theo Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, sau gần 3 năm triển khai, mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại Ia Mơ đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của người dân. Từ chỗ xem công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, người dân đã chủ động cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ quản lý các đối tượng có nguy cơ vi phạm.

Từ hiệu quả thực tiễn tại Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với các địa phương nhân rộng mô hình tại các xã biên giới. Việc xây dựng địa bàn sạch về ma túy được xác định là nhiệm vụ lâu dài, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

Đại tá Rơ Mah Tuân nhấn mạnh hiệu quả lớn nhất của mô hình là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi mỗi người dân đều nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động tham gia bảo vệ địa bàn, mỗi gia đình, mỗi thôn làng sẽ trở thành một “lá chắn mềm” vững chắc trước hiểm họa ma túy, góp phần giữ bình yên khu vực biên giới và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển bền vững./.

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