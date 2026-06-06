Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng nhà cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Ngày 6/6, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026), 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026); được sự ủy quyền của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức Lễ trao tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu 106 tuổi Nguyễn Đình Tư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Thạnh, cho biết sự kiện trao tặng nhà cho cụ Nguyễn Đình Tư xuất phát từ chỉ đạo kịp thời, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Đình Tư, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong chuyến thăm đó, cụ Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ nguyện vọng mong muốn có một không gian nhỏ đủ điều kiện để lưu giữ, bảo tồn các công trình, tư liệu quý mà cụ đã dày công tích lũy qua hơn 80 năm nghiên cứu.Đáp ứng nguyện vọng của cụ, lãnh đạo thành phố giao phường Bình Thạnh phối hợp gia đình cụ Nguyễn Đình Tư lựa chọn, mua tặng cụ một căn hộ.

Sau thời gian chuẩn bị, cụ Nguyễn Đình Tư đã chọn được căn hộ tại chung cư 482A Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung.

Niềm vui của cụ Nguyễn Đình Tư trong căn hộ mới. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Vũ Ngọc Tuất chia sẻ căn hộ mới tặng cụ Nguyễn Đình Tư là tình cảm, món quà ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cụ nhằm tri ân những đóng góp của cụ cho Thành phố nói riêng và đất nước nói chung trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa.

Đồng thời, lãnh đạo phường Bình Thạnh chúc cụ Nguyễn Đình Tư sau khi an cư tại nơi ở mới sẽ tiếp tục hoàn thành các công trình nghiên cứu, góp phần bảo tồn, lưu giữ lịch sử văn hóa của đất nước.

Tiếp nhận căn nhà mới, cụ Nguyễn Đình Tư xúc động gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, đáp ứng tâm nguyện của cụ mong muốn có một căn nhà nhỏ để sau khi qua đời trở thành một phòng lưu niệm, lưu giữ tài liệu, di sản của một đời nghiên cứu cho các thế hệ sau tìm hiểu, sử dụng.

Căn phòng mới với không gian thoáng mát, yên tĩnh là nơi an cư lý tưởng cho việc sinh hoạt và làm việc, giúp cụ tiếp tục làm tốt công việc nghiên cứu, hoàn thiện những dự án học thuật đang còn dở dang.

Căn hộ mới của cụ Nguyễn Đình Tư có diện tích 50m2, ở tầng 4 với không gian thoáng đãng yên tĩnh, nhiều cửa sổ và ban công nhiều ánh sáng, gió trời mát mẻ.

Bà Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung chào đón cụ Nguyễn Đình Tư về sinh sống tại phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Với nhà nghiên cứu lịch sử địa chí 106 tuổi thì đây là địa điểm an cư lý tưởng, vừa thuận tiện sinh hoạt, không khí trong lành, gần gũi đời sống, lại có không gian thanh tịnh để nghỉ ngơi, đọc sách và tiếp tục công việc học thuật đến cuối đời.

Việc trao tặng nhà cho nhà nghiên cứu 106 tuổi Nguyễn Đình Tư thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, phường Bình Thạnh đối với thế hệ người cao tuổi, mà còn là sự tri ân sâu sắc, sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến không mệt mỏi suốt đời của một học giả, một nhà biên khảo đã dành cả cuộc đời để làm sống dậy những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ Nguyễn Đình Tư là một trong những cây đại thụ trong giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử Việt Nam. Cụ là một học giả, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử và địa chí Việt Nam nổi tiếng, là tấm gương sáng về tinh thần tự học suốt đời.

Cụ là tác giả của hàng chục cuốn sách và công trình khảo cứu quý giá về lịch sử, địa lý, văn hóa, nổi bật nhất là bộ sách công phu "Gia Định-Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh: Dẻo đất và Nhân vật.”

Dù đã 106 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Đình Tư vẫn duy trì thói quen đọc sách, nghiên cứu và viết lách hàng ngày, là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ nhà nghiên cứu và thế hệ trẻ.

Dịp này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chính quyền phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi Trung cũng trao tặng một số vật dụng phục vụ cho việc nghiên cứu, sinh hoạt của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư như máy tính, tủ sách, đồ gia dụng./.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - người đi qua trăm năm với văn hóa, lịch sử Việt Với hơn 80 năm viết sách, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho ra đời nhiều công trình đồ sộ với 60 đầu sách về lịch sử, địa chí Việt Nam, kết quả một đời đi qua thế kỷ bằng trái tim đam mê học thuật.