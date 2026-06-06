Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc

Nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026), sáng 6/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026.

Dự Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tổ chức quốc tế cùng 169 người cao tuổi và các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Người cao tuổi là động lực phát triển đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, từ Nghị quyết của Bộ Chính trị đến quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đã từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời phát huy kinh nghiệm, uy tín, tri thức và ý chí tâm huyết của người cao tuổi.

Đặc biệt, chiều 5/6, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước. Đây là sự quan tâm sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “kính lão trọng thọ” của Đảng, Nhà nước và của dân tộc ta; đồng thời là nguồn động viên to lớn để người cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy tinh thần "Tuổi cao-Gương sáng," đóng góp cho quê hương, đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ngày càng trở nên cấp thiết, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; xác định người cao tuổi là nguồn lực, là động lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần lan tỏa giá trị đạo đức, phẩm chất và văn hóa tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án người cao tuổi, đảm bảo rõ mục tiêu và có đầy đủ các nguồn lực, cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng thời gắn với mục tiêu cụ thể.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa; nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, các dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.

Cùng với đó, các cấp, các ngành phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi cao-Gương sáng;" phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn xã hội đối với công tác người cao tuổi; quan tâm bố trí, tạo điều kiện về nguồn lực cho hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp đảm bảo hiệu quả, chăm lo tốt hơn đời sống cho người cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết trong nhiều năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” đã trở thành một nội dung sinh động, thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện hàng triệu tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hội đã chủ động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học nhằm tạo cơ sở lý luận và thực tiễn để tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách, chiến lược thích ứng với quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh tại Việt Nam. Đặc biệt, khái niệm phát triển kinh tế bạc lần đầu tiên được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng, cụ thể hóa trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng, đề xuất nhiều chính sách mang tầm chiến lược, trong đó có Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm;” Đề án “Nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2025-2035.

Trong 5 năm qua, trên 5 triệu người cao tuổi đã được chúc thọ, mừng thọ; gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp Hội đã vận động xây dựng 1.560 ngôi nhà, hỗ trợ hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện có hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, tạo việc làm cho xã hội, nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, người cao tuổi luôn gương mẫu đi đầu trong vận động gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, chính sách, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án phát triển.

Đặc biệt, mạng lưới hơn 9.000 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp tiếp tục khẳng định hiệu quả trong việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường gắn kết giữa các thế hệ, xây dựng cộng đồng tiến bộ, nhân văn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại Hội nghị, Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong công tác.

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tôn vinh 169 người cao tuổi và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc Nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026), chiều 5/6/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026 trên toàn quốc.