Phú Thọ: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ tại cơ sở

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, quá trình vận hành thực tiễn cũng đặt ra nhiều thách thức khi khối lượng công việc tại cơ sở tăng mạnh, trong khi năng lực, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới.

Điều này đòi hỏi địa phương phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Áp lực từ thực tiễn vận hành

Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh hiện có 65.823 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, trong đó 91% có trình độ đại học trở lên. Đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã điều động hơn 750 cán bộ về công tác tại các xã, phường; đồng thời cho chủ trương tăng thêm 74 Phó Chủ tịch tại 74 xã, phường nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành ở cơ sở. Các sở, ngành cũng chủ động hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương theo phương châm “đồng hành, hỗ trợ, dẫn dắt.”

Nhờ đó, năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn do thiếu hụt nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn.

Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Hòa Bình (Phú Thọ) được bố trí khoa học, hiện đại. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Tại phường Hòa Bình, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương hiện có 131 cán bộ, công chức làm việc tại các phòng chuyên môn nhưng vẫn thiếu khoảng 10 cán bộ ở các lĩnh vực xây dựng, đất đai và quản lý trật tự đô thị. Khối lượng hồ sơ hành chính liên quan đến đất đai tăng cao khiến nhiều cán bộ phải làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày để bảo đảm tiến độ giải quyết công việc.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình (Phú Thọ) Nguyễn Đức Dũng cho biết, địa phương đang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Tại xã Tân Mai, việc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về cũng tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Mai Bùi Ngọc Đại, hiện địa phương vẫn thiếu 7 biên chế so với chỉ tiêu được giao, trong khi khối lượng công việc tăng đáng kể. Nhiều thời điểm cán bộ phải làm việc cả ngày nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ riêng hai địa phương trên, nhiều Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã như: Khả Cửu, Minh Đài, Tam Hồng, Liên Minh, Toàn Thắng, Thu Cúc, Mai Châu, Quy Đức, Trạm Thản, Đức Nhàn, Vĩnh An, Lai Đồng... cũng đang thiếu cán bộ chuyên trách, ảnh hưởng nhất định đến công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi cán bộ phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn, phạm vi quản lý rộng hơn và yêu cầu chuyên môn cao hơn. Trong khi đó, quá trình chuyển tiếp diễn ra trong thời gian ngắn khiến nhiều cán bộ chưa kịp thích ứng với nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, tình trạng mất cân đối nhân lực giữa các lĩnh vực vẫn tồn tại. Các địa phương đang thiếu cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, xây dựng và y tế. Trong tổng số cán bộ được điều động về cơ sở thời gian qua, tỷ lệ cán bộ có chuyên ngành khoa học công nghệ, quản lý đất đai và tài nguyên môi trường chỉ chiếm khoảng 1,5%.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện phân cấp, phân quyền ngày càng sâu rộng, những hạn chế về năng lực số và chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ cơ sở càng bộc lộ rõ hơn.

Nâng cao chất lượng cán bộ, giải pháp căn cơ

Cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình nỗ lực làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày để bảo đảm tiến độ giải quyết công việc. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Trước những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 14/4/2026 về giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nghị quyết xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ tốt, chuyên nghiệp, liêm chính và gần dân là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ chủ chốt cấp xã đủ năng lực làm việc trong môi trường số; đội ngũ lãnh đạo, quản lý cơ sở có khả năng tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ theo quy định.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; hoàn thiện các quy định về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Việc phân bổ biên chế sẽ được thực hiện phù hợp với quy mô dân số, điều kiện phát triển và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình (Phú Thọ) hướng dẫn người dân giải quyết công việc. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ mới của chính quyền địa phương hai cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ được triển khai theo hướng thiết thực, chú trọng kỹ năng số, quản trị công hiện đại và khả năng xử lý công việc trong môi trường đa nhiệm.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ tiếp tục nghiên cứu cơ chế thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao về công tác tại cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ để cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Song song với nâng cao trình độ chuyên môn, tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả. Các mô hình “Chính quyền thân thiện-phục vụ nhân dân,” “Chính quyền điện tử cấp xã,” “Một cửa thân thiện” tiếp tục được triển khai rộng rãi. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá, khen thưởng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Thực tiễn gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy, việc tinh gọn bộ máy mới chỉ là điều kiện cần; yếu tố quyết định nằm ở chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi công vụ tại cơ sở.

Khi đội ngũ cán bộ được bố trí đúng vị trí việc làm, có trình độ chuyên môn vững vàng, thành thạo kỹ năng số, trách nhiệm và tận tụy với công việc, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị địa phương và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn tới./.

Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số - “bệ phóng” đưa xã, phường bứt phá Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số là hai nền tảng cốt lõi, là "bệ phóng" song hành đưa chính quyền cơ sở bứt phá.