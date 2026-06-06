Ngày Công nghệ Robot Việt Nam tại Áo: Dấu ấn mới của ngoại giao khoa học-công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 5/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tổ chức sự kiện "Ngày Công nghệ Robot Việt Nam" với sự tham gia của công ty VinRobotics cùng đông đảo đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và cộng đồng người Việt Nam tại Áo.

Sự kiện được tổ chức dưới hình thức một chương trình giới thiệu, trình diễn công nghệ người máy và kết nối đổi mới sáng tạo, nhằm quảng bá năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực người máy, tự động hóa và Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Đây cũng là một trong những hoạt động ngoại giao khoa học-công nghệ nổi bật của Việt Nam tại Áo trong năm 2026, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập vào các chuỗi giá trị công nghệ cao của châu Âu và thế giới.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh sự kiện Ngày Công nghệ Robot Việt Nam không chỉ là một hoạt động giới thiệu sản phẩm công nghệ, mà còn là thông điệp về khát vọng vươn lên của Việt Nam trong các ngành công nghệ chiến lược.

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với VinRobotics tổ chức chương trình này là bước triển khai cụ thể định hướng trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn với Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó công nghệ người máy và tự động hóa là một trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Tâm điểm của chương trình là phần giới thiệu nền tảng người máy VR-H3, VR-H5 của VinRobotics, với phần trình bày của lãnh đạo doanh nghiệp và hoạt động trình diễn trực tiếp hai mẫu người máy.

Tổng Giám đốc VinRobotics Ngô Quốc Hưng giới thiệu về các dòng người máy của công ty (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Theo Tổng Giám đốc công ty VinRobotics Ngô Quốc Hưng, các dòng người máy VR-H3 và VR-H5 là thế hệ sản phẩm do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự chủ nghiên cứu, phát triển, từ thiết kế cơ khí, hệ thống điện-điện tử, tính toán giao tiếp thời gian thực, phân phối nguồn, pin, đến nền tảng Trí tuệ Nhân tạo điều khiển toàn thân. Các sản phẩm này được định hướng ứng dụng trong đời sống, dịch vụ, môi trường công nghiệp và các hệ sinh thái tự động hóa trong tương lai.

Một trong những điểm gây chú ý tại sự kiện là những màn trình diễn trực tiếp của các người máy, trong đó có phần di chuyển trong khuôn viên Đại sứ quán, mô phỏng khả năng hỗ trợ con người trong các tình huống dịch vụ, tiếp đón và tương tác thực tế. Các màn trình diễn này tạo sự quan tâm lớn đối với khách mời, đặc biệt là các chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp Áo và các nhà ngoại giao quốc tế.

Bên cạnh phần trình diễn của VinRobotics, chương trình còn có phiên kỹ thuật với nhiều chủ đề gắn với nhu cầu hợp tác công nghệ giữa Việt Nam, Áo và châu Âu, được trình bày bởi nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Tiến sỹ Philipe Reinisch, Giám đốc điều hành công ty công nghệ SILKROAD 4.0 cho biết những màn trình diễn tại sự kiện cho thấy rất nhiều khả năng và phương thức ứng dụng khác nhau mà robot có thể mang lại trong tương lai.

Diễn giả quốc tế trình bày tham luận tại sự kiện (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Hiện nay, lực lượng lao động cũng như thị trường lao động trên thế giới ngày càng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tuyển dụng lao động có chuyên môn. Nếu robot có thể đảm nhận những công việc thường xuyên, mang tính lặp lại một cách hiệu quả, đó sẽ là lợi ích rất lớn đối với xã hội.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định Ngày Công nghệ Robot Việt Nam cho thấy bước tiến mới của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực người máy và tự động hóa, đồng thời thể hiện năng lực tự chủ công nghệ lõi của đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam.

Theo Đại sứ, đây là hoạt động ngoại giao khoa học-công nghệ quan trọng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghệ tiên tiến, mở rộng kết nối với hệ sinh thái công nghệ Áo và quốc tế, qua đó khẳng định năng lực của Việt Nam trong các lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, người máy và tự động hóa.

Đại sứ cho biết Áo là một trong những địa bàn có nhiều thế mạnh về công nghệ nguồn và công nghệ lõi của châu Âu trong các lĩnh vực Việt Nam quan tâm. Do đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xác định ngoại giao khoa học-công nghệ là một trọng tâm công tác, tập trung quảng bá chính sách, tiềm lực công nghệ của Việt Nam; hỗ trợ tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác, đầu tư trong hệ sinh thái công nghệ hai nước; đồng thời thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào tiến trình phát triển khoa học-công nghệ của đất nước.

Sự kiện Ngày Công nghệ Robot Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu, khách mời tập trung theo dõi màn trình diễn của robot (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Việc một doanh nghiệp Việt Nam có thể giới thiệu sản phẩm người máy do đội ngũ kỹ sư trong nước tự chủ phát triển trước các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện ngoại giao quốc tế tại một trung tâm công nghệ của châu Âu là dấu hiệu cho thấy vị thế mới của Việt Nam trong bản đồ công nghệ toàn cầu.

Đối với quan hệ Việt Nam-Áo, sự kiện góp phần mở rộng nội hàm hợp tác song phương từ các lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, nhà khoa học, đại diện trường đại học và cộng đồng chuyên gia Việt Nam tại Áo, chương trình tạo thêm một kênh kết nối thực chất giữa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với thị trường Áo và châu Âu, đồng thời góp phần thúc đẩy hình ảnh Việt Nam như một đối tác năng động, có năng lực sáng tạo và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu./.

Công nghệ Việt Nam gây ấn tượng tại diễn đàn hàng đầu thế giới về robot Hai doanh nghiệp Việt Nam mang tới ICRA các sản phẩm robot hình người, góp phần giới thiệu năng lực thiết kế, tích hợp công nghệ và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị robot toàn cầu.