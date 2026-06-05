Đức khẳng định duy trì cam kết mạnh mẽ đối với Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã bác bỏ đề xuất cắt giảm các khoản đóng góp của Đức cho Liên hợp quốc (LHQ) sau khi Berlin không giành được ghế trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Wadephul khẳng định Đức sẽ tiếp tục duy trì cam kết mạnh mẽ đối với Liên hợp quốc. Theo ông, dù Quốc hội Liên bang là cơ quan quyết định mức độ đóng góp tài chính, song Chính phủ Đức vẫn ủng hộ việc tiếp tục gắn bó với Liên hợp quốc như lâu nay.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh Liên hợp quốc vẫn là tổ chức quốc tế trung tâm trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, bảo vệ nhân quyền và duy trì an ninh toàn cầu. Đức sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ vào hệ thống Liên hợp quốc và đặt niềm tin vào vai trò của tổ chức này.

Trước đó, ngay sau thất bại trong cuộc bầu cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Wadephul từng để ngỏ khả năng xem xét lại mức độ cam kết tài chính của Đức, với lý do ngân sách liên bang đang chịu nhiều áp lực. Ông cho rằng Berlin có thể cần xác định rõ hơn các lợi ích quốc gia trong từng trường hợp cụ thể.

Quan chức phụ trách Các vấn đề liên bang và châu Âu của bang Hessen, ông Manfred Pentz, là người đưa ra đề xuất xem xét cắt giảm đóng góp cho Liên hợp quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, ông Pentz đặt câu hỏi liệu Đức có nên tiếp tục đóng góp ở mức cao nếu không đạt được ảnh hưởng tương xứng trong Liên hợp quốc. Đề xuất đã nhận được sự ủng hộ từ Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Tuy nhiên, nhiều đảng phái chính trị tại Đức đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Các đại diện nhóm nghị sĩ đảng Xanh và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Quốc hội đều cho rằng việc đặt dấu hỏi về đóng góp cho Liên hợp quốc chỉ vì thất bại trong bầu cử là “một hướng đi sai lầm.”

Trong khi đó, Chủ tịch nhóm nghị sỹ đảng Cánh Tả (Linke) Sören Pellmann ví yêu cầu này như phản ứng “của một đứa trẻ hờn dỗi”./.

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