Libya: Chính quyền miền Đông đình chỉ hợp tác với phái bộ Liên hợp quốc

Ngày 17/11, chính quyền miền Đông Libya tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động hợp tác với Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL).

Động thái này được đưa ra sau khi Qatar và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ký kết một thỏa thuận tài trợ nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị và tăng cường sự tham gia của người dân trên phạm vi cả nước.

Thỏa thuận được ký cùng ngày này là một phần của Dự án Đối thoại chính trị Libya - sáng kiến chung do UNSMIL phối hợp triển khai cùng UNDP.

Trong thông cáo phát đi, chính quyền miền Đông Libya cho rằng thỏa thuận nói trên “vi phạm nghiêm trọng” các chuẩn mực quốc tế. Theo đó, bất kỳ nguồn tài trợ nước ngoài nào dành cho hoạt động chính trị trong nội địa Libya mà không có sự tham vấn của cơ quan có thẩm quyền đều trái với các thông lệ ngoại giao và “hoàn toàn không thể chấp nhận.”

Chính quyền miền Đông Libya yêu cầu mở cuộc điều tra và khẳng định sẽ không nối lại hợp tác với UNSMIL cho đến khi thỏa thuận trên được chính thức rút lại kèm giải trình chi tiết.

UNSMIL hiện chưa đưa ra bình luận nào về động thái trên.

Libya rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị và an ninh nghiêm trọng kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011.

Quốc gia Bắc Phi này hiện vẫn bị chia rẽ bởi sự cạnh tranh quyền lực giữa Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) đóng tại thủ đô Tripoli được Liên hợp quốc công nhận và chính quyền ở miền Đông do lực lượng của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn./.

