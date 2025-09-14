Các lực lượng tại Libya đạt thỏa thuận chấm dứt căng thẳng tại Tripoli

Truyền thông Libya ngày 13/9 cho biết Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU), có trụ sở tại thủ đô Tripoli, vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ với một nhóm vũ trang hùng mạnh nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng tại Tripoli.

Theo các nguồn tin trên, các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa GNU - chính phủ được Liên hợp quốc công nhận của Libya và Lực lượng Radaa đã kết thúc thành công và các chi tiết của thỏa thuận dự kiến sẽ sớm được công bố.

Kênh truyền hình Al-Ahrar của Libya dẫn một nguồn tin nội bộ cho hay GNU và lực lượng Radaa đã nhất trí thành lập một lực lượng trung lập và thống nhất để quản lý và bảo vệ 4 sân bay ở miền Tây, bao gồm cả sân bay Mitiga.

Sân bay Mitiga, do Lực lượng Radaa kiểm soát từ năm 2011, là sân bay duy nhất phục vụ các chuyến bay thương mại cho thủ đô Libya. Các nhà tù và trại giam do Lực lượng Radaa quản lý sẽ nằm dưới sự quản lý của Văn phòng Tổng Chưởng lý.

Phát biểu trên truyền hình kênh truyền hình Al-Ahrar, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Ziyad Deghem cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực đặc biệt của Ankara và Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) vì đã có vai trò trung gian thiết yếu và quyết định.

Cả GNU và Lực lượng Radaa hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thỏa thuận. Tuy nhiên, kênh truyền hình Al-Ahrar đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng Bộ Quốc phòng Libya đang tiến vào một sân bay do lực lượng Radaa kiểm soát.

Libya vẫn đang chìm trong tình trạng bất ổn chính trị và an ninh sau cuộc chính biến do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi vào năm 2011.

Quốc gia Bắc Phi này đang bị chia rẽ sâu sắc giữa GNU ở miền Tây và chính phủ ở miền Đông do Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya Khalifa Haftar hậu thuẫn.

Vào giữa tháng 5/2025, các cuộc đụng độ đã nổ ra ở Tripoli giữa các lực lượng trung thành với GNU và các nhóm vũ trang mà chính phủ ở miền Tây này đang cố gắng giải tán. Trong số này có lực lượng Radaa - vốn kiểm soát khu vực phía Đông Tripoli và sân bay Mitiga, cũng như các nhà tù và trại giam./.

