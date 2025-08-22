Libya chặn đứng âm mưu tấn công Văn phòng Liên hợp quốc tại Tripoli

Ngày 22/8, Bộ Nội vụ Libya cho biết các lực lượng an ninh của nước này đã phá vỡ một âm mưu tấn công trụ sở Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya bằng súng phóng lựu.

Theo một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Nội vụ, lực lượng an ninh Libya đã đánh chặn một quả rocket "SPG" được phóng vào khu phức hợp của Liên hợp quốc tại thủ đô Tripoli.

Quả rocket này sau đó rơi trúng một nhà dân ở thành phố Janzour nhưng không gây thương vong hay thiệt hại vật chất đáng kể.

Tuyên bố cho biết thêm các lực lượng an ninh đã thu giữ một xe Toyota bên trong có chứa 2 quả rocket cùng bệ phóng được sử dụng trong vụ tấn công.

Chính quyền đã mở cuộc điều tra để xác định các đối tượng liên quan.

Bộ Nội vụ Libya tái khẳng định cam kết bảo vệ các phái bộ ngoại giao và quốc tế tại nước này, đồng thời nhấn mạnh sẽ không dung thứ cho bất kỳ đối tượng gây rối nào cũng như tiếp tục ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh.

Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya đã ra tuyên bố xác nhận vụ việc và cho biết khu phức hợp ở thành phố Janzour không bị ảnh hưởng sau âm mưu tấn công này.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya Hanna Serwaa Tetteh trình bày lộ trình mới về việc chấm dứt bế tắc chính trị hiện nay ở quốc gia này./.

Liên hợp quốc công bố lộ trình đưa Libya tới các cuộc bầu cử Kế hoạch sẽ được triển khai từng bước, gắn với các mốc cụ thể để hướng tới tổng tuyển cử, có thể cần “khoảng 12-18 tháng để hoàn tất lộ trình và tổ chức bầu cử.”