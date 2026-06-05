Ngân hàng Trung ương châu Âu được dự báo sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay

Theo một khảo sát của Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay nhằm ứng phó với những tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Các nhà kinh tế dự báo sẽ có một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tuần tới, và một đợt tăng trước cuối năm, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Ngân hàng Trung ương châu Âu được cho là sẽ hạ lãi suất vào giữa năm 2027, khi xung đột tại Trung Đông có thể làm tăng trưởng chậm lại.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng vọt từ 1,9% lên 3,2% trong ba tháng kể từ khi nổ ra xung đột vào cuối tháng 2/2026 và có thể sẽ còn tăng tốc hơn nữa. Điều này chủ yếu là do tác động trực tiếp từ việc giá năng lượng tăng vọt.

Các nhà hoạch định chính sách lo ngại áp lực giá năng lượng có thể ngày càng lan rộng sang lạm phát chung thông qua tiền lương và việc các doanh nghiệp tăng giá bán. Chỉ số giá tiêu dùng lõi, loại bỏ các yếu tố biến động như năng lượng, vẫn vượt mức 2% kể từ năm 2021.

Trong khi đó, nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung với 21 quốc gia thành viên cũng đang gặp khó khăn, với hoạt động của khu vực tư nhân trong tháng 5/2026 giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2024.

Theo khảo sát, các nhà kinh tế dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2026 và 2027.

Hầu hết các nhà phân tích dự báo mức tăng giá cả trung bình 3,5% trong năm 2026, trong khi tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,6%.

Theo dữ liệu mới công bố ngày 5/6 của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu, nền kinh tế Eurozone trong quý I/2026 giảm 0,2% so với quý trước, trong khi ban đầu được ước tính tăng trưởng 0,1%.

Việc điều chỉnh giảm mạnh bất thường này là do sự sụt giảm trong số liệu của Ireland, với hoạt động kinh tế giảm 12,1%./.

ECB cảnh báo rủi ro tài chính từ xung đột Iran và căng thẳng thương mại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhấn mạnh kịch bản tăng trưởng suy yếu kết hợp với một cú sốc năng lượng kéo dài sẽ buộc các bên phải đánh giá lại tính bền vững tài khóa.

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