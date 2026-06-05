Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cao cơ hội trong thách thức

Ngày 5/6, phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những thông điệp tự tin về năng lực phát triển kinh tế trong thế giới bất ổn và bất lợi hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Tổng thống Putin khẳng định tính độc đáo và sức hấp dẫn của Diễn đàn St. Petersburg thể hiện ở cơ hội đối thoại tự do về các vấn đề mà giới doanh nhân, ngành công nghiệp và thậm chí cả cấp chính phủ cùng quan tâm.

Ông tin tưởng rằng Diễn đàn mang lại cơ hội để giải quyết những thách thức nghiêm trọng mà thế giới hiện đại đang phải đối mặt, hệ quả của việc thế giới đang trải qua sự chuyển đổi cấu trúc lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Nguyên thủ nước Nga chỉ ra rằng thế giới đang chuyển từ mô hình phân cấp theo chiều dọc, trong đó lợi ích của một số ít quốc gia được đặt cao hơn, sang mô hình phức tạp hơn, phân tán và đa cực. Và đây là nguồn gốc gây ra những biến động. Cấu trúc tăng trưởng đang thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm phát triển mới ở các nước thuộc khu vực Nam bán cầu.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh các trung tâm tăng trưởng mới muốn tự quyết định quỹ đạo phát triển, nắm bắt phần giá trị gia tăng lớn hơn và tạo ra thương hiệu, tiêu chuẩn, năng lực riêng.

Ví dụ điển hình là nhóm BRICS chiếm tỷ trọng 40% GDP toàn cầu (tính theo sức mua tương đương), trong khi tỷ trọng của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) chỉ đạt hơn 29%. Ngoài ra, BRICS cũng chiếm hơn 1/3 xuất khẩu công nghệ cao toàn cầu.

Nói chi tiết hơn về sự dịch chuyển hệ thống thương mại toàn cầu, Tổng thống Putin cho rằng cấu trúc thương mại toàn cầu đang dần xa rời các nguyên tắc ban đầu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó một phần do chính sách trừng phạt đơn phương dần mất đi tính chất tập trung vào phương Tây.

Ông nhấn mạnh thế giới cần một cấu trúc tài chính hiện đại, linh hoạt và có trách nhiệm, không bị ràng buộc bởi các lệnh cấm và rào cản, nhưng phải có các động lực thúc đẩy phát triển quốc gia. Các công cụ mới cần giảm chi phí, đẩy nhanh thanh toán và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính, cũng như cần có các biện pháp thích hợp để chống lại việc trốn thuế, gian lận và rửa tiền.

Về vấn đề chủ quyền quốc gia, lãnh đạo Nga khẳng định cuộc chạy đua giành chủ quyền không chỉ là khả năng chống lại áp lực từ bên ngoài và bảo vệ lợi ích quốc gia, mà còn là vấn đề chất lượng của nhà nước, nền kinh tế và xã hội.

Theo ông, 3 công nghệ gồm trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tự động hóa và giải pháp nền tảng số sẽ đóng vai trò chủ chốt trong vấn đề bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Putin khẳng định Nga không đóng cửa mà mở rộng hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, với điều kiện phải tự chủ về công nghệ và hạ tầng quan trọng. Ông đề cao cách tiếp cận lắng nghe lẫn nhau, hiểu lợi ích của mỗi bên và tìm kiếm điểm chung, coi đây là chìa khóa cho con đường phát triển hài hòa.

Nhắc lại lời khẳng định về sức khoẻ nền kinh tế Nga vốn được nhắc đến nhiều hiện nay, Tổng thống Putin tuyên bố nền kinh tế nước này vẫn đứng vững bất chấp khó khăn. GDP, sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ vẫn tăng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp rất thấp (khoảng 2,2%).

Tổng thống Nga cũng công bố những định hướng phát triển mới nhằm tăng đầu tư, khởi động chu kỳ đầu tư mới, cam kết phát triển nền tảng số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phục hồi di sản văn hóa, di dời một số tập đoàn khỏi thủ đô, phát triển mạnh hạ tầng đường sắt cao tốc, hành lang Bắc Cực, đội tàu thương mại.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg diễn ra từ ngày 3-6/6 tại St. Petersburg và được xem là sự kiện quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư của Nga. Năm nay, diễn đàn thu hút hơn 20.000 người tham dự, đại diện cho hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số thỏa thuận hợp tác ký kết tại diễn đàn luôn là thông tin rất được chờ đợi./.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin nền kinh tế đang đi đúng hướng Người đứng đầu nước Nga tuyên bố những tin đồn về các vấn đề lớn trong nền kinh tế Nga là phóng đại quá mức, hiện nền kinh tế đang đạt kết quả bất chấp cuộc tranh luận về lãi suất chủ chốt.