Mỹ muốn EU chọn phe trong “cuộc chiến Trí tuệ Nhân tạo” với Trung Quốc

Theo AFP, Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Andrew Puzder ngày 5/6 cho rằng khối này nên đứng về phía Mỹ trong “cuộc chiến Trí tuệ Nhân tạo” với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Brussels nhằm “thoát ly” khỏi Washington trong lĩnh vực công nghệ.

Trong tuần này, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ và châu Á, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp châu Âu trong những hợp đồng công nhạy cảm nhất liên quan đến điện toán đám mây và Trí tuệ Nhân tạo.

Khi được hỏi về kế hoạch này tại Diễn đàn An ninh Kinh tế Brussels ở thủ đô của Bỉ, Đại sứ Puzder cho biết ông chưa nghiên cứu chi tiết nhưng nhìn chung lo ngại về hướng đi hiện nay.

Nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Tôi thực sự lo ngại khi châu Âu tìm cách tách rời khỏi Mỹ trong các vấn đề công nghệ này… Chúng ta đang trong cuộc chiến Trí tuệ Nhân tạo với Trung Quốc. Tôi cho rằng điều quan trọng đối với nền văn minh phương Tây là Mỹ phải giành chiến thắng.”

Ông lưu ý nếu Trung Quốc chiếm ưu thế, nước này có thể sử dụng lợi thế công nghệ theo hướng cưỡng ép về kinh tế, gây bất lợi cho châu Âu. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là châu Âu và Mỹ tiếp tục là đối tác của nhau.”

Đại sứ Mỹ cảnh báo châu Âu-nơi vẫn chưa sản sinh ra gã khổng lồ Trí tuệ Nhân tạo nào và đang phải gánh chịu chi phí năng lượng cao-đã bị tụt lại quá xa để có thể “tự mình bắt kịp” trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo.

Ông chia sẻ: “Châu Âu có thể bắt kịp bằng cách hợp tác với Mỹ, và đó là điều chúng tôi hy vọng sẽ diễn ra.”./.

EU thúc đẩy chiến lược để tránh tụt hậu trong cuộc đua AI Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu cho rằng nếu không thay đổi mạnh mẽ, châu Âu có nguy cơ tiếp tục tụt lại phía sau trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo – công nghệ được xem sẽ định hình thế kỷ 21.

​