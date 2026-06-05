Tổng thống Putin coi Ấn Độ là đối tác tin cậy của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva coi New Delhi là đối tác chiến lược tin cậy, đồng thời cho rằng mọi nỗ lực từ bên ngoài nhằm gây sức ép buộc Ấn Độ thu hẹp quan hệ với Nga đều không có lợi cho quan hệ quốc tế và ổn định toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc trao đổi với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế tại St. Petersburg, ông Putin đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ, cho rằng New Delhi tiếp tục hành động trên cơ sở lợi ích quốc gia và không để quan hệ với bất kỳ nước nào cản trở quan hệ chiến lược truyền thống với Nga.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, đồng thời cho rằng thành quả này phản ánh nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi.

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng việc Ấn Độ tăng cường quan hệ với Mỹ có thể tạo ra trở ngại mang tính cấu trúc đối với quan hệ Nga-Ấn.

Theo Tổng thống Putin, Nga đặt mục tiêu mở rộng hợp tác toàn diện với Ấn Độ, trong đó kỳ vọng kim ngạch thương mại song phương có thể tăng từ khoảng 60 tỷ USD hiện nay lên 100 tỷ USD/năm trong thời gian tới. Các lĩnh vực được Moskva xác định là động lực mới gồm năng lượng sạch, dược phẩm và hydrocarbon.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhiều lần kêu gọi Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga. Tuy nhiên, New Delhi vẫn duy trì lập trường cân bằng, coi an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế quốc gia là ưu tiên hàng đầu.

Quan hệ Nga-Ấn thời gian qua tiếp tục được duy trì ở mức cao. Sau chuyến thăm Ấn Độ của ông Putin hồi tháng 12, hai bên đã công bố nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó có lộ trình 5 năm nhằm mở rộng quan hệ thương mại và xử lý vấn đề thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Nga.

Theo kế hoạch, ông Putin dự kiến trở lại Ấn Độ vào tháng 9 để dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS./.

Ấn Độ và Nga có bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng Thỏa thuận RELOS cho phép lực lượng vũ trang Ấn Độ và Nga tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của nhau, bao gồm các căn cứ hải quân và không quân.