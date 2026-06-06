Nhịp hồi phục trên thị trường thiếu tính lan tỏa và áp lực từ các rào cản

Thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn chuyển giao giữa nhịp điều chỉnh và phục hồi kỹ thuật. Tính thanh khoản thấp cũng đặt ra những thách thức cho nhà đầu tư.

Trong bối cảnh áp lực bán ròng kỷ lục từ các nhà đầu tư nước ngoài và tâm lý thận trọng bao trùm, tuần qua VN-Index đã có nhịp hồi phục kỹ thuật, dù còn nhiều hoài nghi động lực nhờ từ cổ phiếu VIC.

Trên thị trường, tình trạng chỉ số tăng nhưng đa số cổ phiếu vẫn giảm điểm cùng thanh khoản thấp cũng đặt ra những thách thức cho nhà đầu tư trong việc xác định đáy ngắn hạn của thị trường.

Phân hóa sâu sắc và nhịp hồi cục bộ

Thị trường chứng khoán đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với những cung bậc cảm xúc trái ngược. Sau chuỗi giảm điểm kéo dài từ đầu tuần với áp lực bán lan rộng, VN-Index đã về sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Tại đây, thị trường ghi nhận sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy, song đây không phải là sự đồng thuận chung mà dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là sự đảo chiều đến từ mã chứng khoán VIC (Vingroup).

Nhóm Phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), chỉ ra đây là tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp của VN-Index. Phiên cuối tuần, chỉ số dừng chân tại mức 1.838,90 điểm, tương đương mức giảm 1,32% so với tuần trước đó. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh tuần thứ tư liên tiếp, lùi về mức 1.986,28 điểm (giảm 0,54%).

Về diễn biến giao dịch, các chuyên gia cho biết điểm đáng lưu ý nhất trong nhịp hồi phục tại hai phiên cuối tuần là hiện tượng lệch pha giữa chỉ số và cổ phiếu. Cụ thể, một vài mã vốn hóa lớn nỗ lực giữ nhịp cho chỉ số, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại (như dầu khí, bất động sản, chứng khoán, thép, và thủy sản) vẫn chìm trong sắc đỏ với thanh khoản suy giảm.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree nhận định thị trường đã thiết lập được một đáy ngắn hạn ngay tại thời điểm VIC đảo chiều, giúp VN-Index hồi phục trên nền thanh khoản thấp. Tuy nhiên, đà tăng này vẫn mang nặng tính hoài nghi do thiếu đi sự ủng hộ của dòng tiền lớn và sự lan tỏa đồng bộ giữa các nhóm ngành.

Áp lực bán ròng kỷ lục

Bên cạnh diễn biến chỉ số, giới phân tích chỉ ra hai yếu tố đang trở thành những rào cản lớn kìm hãm đà hồi phục của thị trường là dòng vốn ngoại và dư nợ ký quỹ.

Cụ thể, khối ngoại gia tăng cường độ bán ròng trong tuần qua với giá trị lên tới 7.334 tỷ đồng trên sàn HoSE. Hiện, dòng vốn này tập trung rút mạnh tại các cổ phiếu trụ, gây áp lực trực tiếp lên chỉ số và làm suy yếu nỗ lực hồi phục của phía người mua. Mặt khác, sự rút lui của khối ngoại kết hợp với thanh khoản khớp lệnh giảm tới 15,8% so với tuần trước, cho thấy dòng tiền nội vẫn đang rất thận trọng và chưa sẵn sàng tham gia trở lại ở vùng giá cao.

Một yếu tố rủi ro khác được các chuyên gia lưu tâm là dư nợ vay ký quỹ (margin) toàn thị trường đang ở mức rất cao. Cụ thể, thị trường đi lên trong trạng thái thanh khoản yếu, theo đó áp lực giải chấp (call margin) hoàn toàn có thể xảy ra nếu lực cầu không duy trì được sự ổn định, khiến VN-Index có nguy cơ quay lại kiểm tra vùng đáy 1.800 điểm một lần nữa.

Ở chiều ngược lại, điểm sáng hiếm hoi đến từ thị trường quốc tế khi chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng tích cực, phần nào hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong nước, tránh tình trạng bán tháo hoảng loạn.

Khối ngoại gia tăng cường độ bán ròng trong tuần qua với giá trị lên tới 7.334 tỷ đồng trên sàn HoSE. (Ảnh: Vietnam+)

Xu hướng tích lũy chưa tích cực

Phân tích sâu hơn về cấu trúc thị trường, đại diện nhóm phân tích của Công ty SHS cho rằng về ngắn hạn, VN-Index đang ngắt mạch điều chỉnh liên tiếp từ vùng đỉnh quanh 1.920 điểm. Hiện tại, xu hướng tích lũy đang ở trạng thái kém tích cực trong biên độ hẹp, cụ thể là mức hỗ trợ VN-Index 1.800 điểm và kháng cự quanh VN-Index 1.850 điểm. Chất lượng thị trường mặc dù hồi phục về mặt điểm số nhưng về bản chất vẫn trong giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng giá ngắn và trung hạn đi ngang hoặc suy giảm.

Số liệu thống kê cũng chỉ ra một điểm, đó là thanh khoản thị trường chỉ gia tăng khi giá giảm mạnh và sụt giảm khi giá hồi phục. Điều này phản ánh dòng tiền chỉ chấp nhận giải ngân ở vùng giá thấp, trong khi áp lực bán luôn chực chờ tại các vùng kháng cự, khiến tâm lý nhà đầu tư duy trì sự thận trọng cao độ.

Dựa trên các dữ liệu hiện tại, kịch bản cơ sở cho tuần giao dịch từ 8-12/6 là VN-Index sẽ tiếp tục quá trình tích lũy và đi lên trong sự thận trọng. Thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co quanh vùng đỉnh cũ với những nhịp biến động đan xen thay vì có một cú bứt phá mạnh mẽ ngay lập tức.

Ông Nguyễn Tấn Phong (Pinetree) dự báo thị trường rất dễ quay lại kiểm định vùng đáy nếu khối ngoại tiếp tục đà bán ròng mạnh. Theo ông, việc chỉ số phụ thuộc quá lớn vào một vài mã trụ đơn lẻ thường không mang lại sự bền vững. Vì vậy, nhà đầu tư cần đặc biệt quan sát tín hiệu từ khối lượng giao dịch trong những phiên tới để xác nhận xu hướng.

Trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn nhạy cảm, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần có cái nhìn khách quan và tránh tâm lý mua đuổi bằng mọi giá (FOMO). Hiện, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục nắm giữ các mã có nền tảng cơ bản tốt, thuộc các ngành thu hút dòng tiền (như Ngân hàng hoặc nhóm Vingroup) để tối ưu hóa lợi nhuận. Có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân thêm trên lượng cổ phiếu sẵn có nhằm tối ưu giá vốn.

Đối với nhà đầu tư chưa giải ngân, các chuyên gia khuyến nghị hạn chế mua đuổi khi chỉ số áp sát vùng kháng cự VN-Index 1.850-1.900 điểm. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ thanh khoản và sự ổn định trở lại của dòng vốn ngoại, chỉ nên giải ngân từng phần để thăm dò thị trường.

Theo các chuyên gia phân tích, mục tiêu đầu tư nên hướng tới các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược, có triển vọng tăng trưởng tốt. Trong đó, một số nhóm ngành có sự phục hồi riêng biệt (như cảng biển, hàng không, công nghệ, bảo hiểm) có thể xem xét nếu xuất hiện các điểm mua kỹ thuật phù hợp./.

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