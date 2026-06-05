Thế giới

Chứng khoán châu Á chiều 5/6 đồng loạt giảm điểm sau thông tin về Broadcom

Thị trường chứng khoán châu Á đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ sau chuỗi tăng trưởng kỷ lục, với nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn nhất.

Vân Anh
Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)
Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á chiều 5/6 đồng loạt giảm điểm khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dự báo doanh thu gây thất vọng từ công ty Broadcom và lo ngại về tình hình khu vực Trung Đông.

Broadcom công bố doanh thu quý 3/2026 thấp hơn kỳ vọng, khiến chỉ số Nasdaq trên Phố Wall sụt giảm do hoạt động chốt lời, rồi lan sang châu Á.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi có lúc mất gần 7% trước khi đóng cửa giảm 5,5%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,3% xuống 66.588,12 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,2% xuống 24.961,95 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,7% xuống 4.027,74 điểm.

Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Mumbai, Bangkok. Thị trường chứng khoán Jakarta giảm sâu do lo ngại về tăng trưởng kinh tế và đồng rupiah chịu áp lực từ giá dầu tăng.

Theo bà Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích của City Index, kết quả của Broadcom đã kích hoạt làn sóng chốt lời trong toàn ngành bán dẫn và cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư có thể đã vượt xa thực tế.

Bà nhận định doanh thu thất vọng của Broadcom đã khiến nhà đầu tư chốt lời và trở nên thận trọng sau đợt cổ phiếu tăng giá mạnh nhờ Trí tuệ Nhân tạo.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán châu Á đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ sau chuỗi tăng trưởng kỷ lục, với nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn nhất. Nhà đầu tư hiện chuyển hướng theo dõi các yếu tố kinh tế toàn cầu để đánh giá triển vọng trong thời gian tới.

Hiện tại, giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm chính thức của Mỹ để dự đoán các bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/6, chỉ số VN-Index tăng 7,35 điểm (0,4%) lên 1.838,9 điểm, trong khi đó HNX-Index giảm 11,07 điểm (3,63%) xuống 293,79 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chứng khoán #Broadcom #Châu Á #Thị trường #Kinh tế #Công nghệ #Tâm lý nhà đầu tư
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