World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Tại vòng chung kết FIFA World Cup 2026, giới chuyên môn đã nhận định Jordan sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn nếu muốn giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, nỗi lo của người hâm mộ nước này còn lớn hơn khi tiền đạo chủ lực Yazan Al-Naimat dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước và lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sự vắng mặt của Al-Naimat là tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Jordan trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Kể từ năm 2023, chân sút 26 tuổi đã ghi 20 bàn thắng sau 43 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình thăng tiến của “Nashama”-biệt danh của đội tuyển Jordan.

Tại Asian Cup 2023, Al-Naimat ghi 4 bàn thắng, góp công lớn giúp Jordan lần đầu tiên giành ngôi á quân châu Á. Sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng với 8 pha lập công ở vòng loại World Cup khu vực châu Á, đóng vai trò then chốt đưa Jordan đến với vòng chung kết World Cup 2026.

Dù vậy, Jordan vẫn còn những ngôi sao tấn công chất lượng như Mousa Al-Tamari-cầu thủ đang thi đấu tại Ligue 1 của Pháp - và Ali Olwan, Vua phá lưới FIFA Arập Cup 2025.

Điều khiến người hâm mộ tiếc nuối không chỉ nằm ở khả năng săn bàn của Al-Naimat mà còn ở sự ăn ý giữa anh với Al-Tamari và Olwan. Bộ ba này từng tạo nên hàng công nguy hiểm bậc nhất châu Á trong những năm gần đây, giúp Jordan trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hàng thủ mới là nỗi lo lớn nhất của Jordan trước thềm World Cup. Đội bóng của Huấn luyện viên Jamal Sellami nhiều khả năng vẫn duy trì sơ đồ ba trung vệ quen thuộc, chuyển thành hệ thống năm hậu vệ khi phòng ngự.

Tại bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ mạnh như Argentina, Áo và Algeria, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng việc chống bóng bổng hiệu quả sẽ mang ý nghĩa sống còn.

Mặc dù sở hữu những hậu vệ có thể hình tốt như Yazan Al-Arab và Abdallah Nasib, Jordan vẫn thường xuyên gặp khó khăn trong việc chống các tình huống tạt bóng và cố định. Điểm yếu này bộc lộ rõ ở trận chung kết Arab Cup gặp Maroc, khi họ để thủng lưới hai bàn từ các pha bóng chết và chấp nhận thất bại 2-3 sau hiệp phụ.

Giới chuyên môn Jordan tin rằng việc thiếu Al-Naimat có thể khiến đội bóng giảm đi sức mạnh tấn công, nhưng điều đó không phải nguyên nhân quyết định thành bại tại World Cup.

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Dù cơ hội vượt qua vòng bảng được đánh giá là khá mong manh, người hâm mộ Jordan vẫn đặt kỳ vọng đội tuyển sẽ thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần chiến đấu và mang về những điểm số quý giá.

Ngay cả khi hành trình World Cup khép lại từ vòng bảng, “Nashama” vẫn mong muốn rời giải đấu với sự tự hào và bản lĩnh-những phẩm chất đã làm nên câu chuyện cổ tích của bóng đá Jordan trong những năm qua./.

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