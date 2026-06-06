Lâm Đồng: Xe đầu kéo va chạm với công nông, 1 người tử vong, 4 người bị thương

Ngày 6/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 6/6, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 47RM-005.98 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng-Đắk Lắk.

Khi đến khu vực thôn 1, xã Cư Jút, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe công nông chở nhiều người trên thùng, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng vào lề đường. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ và bị mắc kẹt dưới xe công nông.

Ngoài ra, nhiều người ngồi trên xe công nông bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Hiện ngành chức năng đang kiểm tra, xác định danh tính các nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng tại chỗ phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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