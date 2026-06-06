Tuyên Quang: Khẩn cấp di dời người dân khỏi vùng sạt lở ở xã Lùng Tám

Chính quyền xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn cấp di dời các hộ dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối 5/6 đến rạng sáng 6/6.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lùng Tám, mưa lớn đã làm 22 hộ dân tại các thôn Séo Lủng I, Séo Lủng II và Cán Hồ bị nước lũ tràn vào nhà. Trong đó, gia đình ông Hạng Mí Chứ ở thôn Cán Hồ bị đất đá từ taluy dương trên núi sạt xuống, tràn thẳng vào nhà, làm sập một phần tường, thiệt hại trên 50% giá trị ngôi nhà. Khối đất đá từ sườn núi tràn vào khu vực sinh hoạt của gia đình, có nơi dày gần 1 mét.

Một hộ dân khác tại thôn Séo Lủng I cũng bị đất đá sạt xuống sát chân tường nhà, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình. Hai hộ dân đã được địa phương tổ chức di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và lũ quét.

Không chỉ gây thiệt hại nhà ở, đợt mưa lớn còn khiến nhiều diện tích lúa, ngô và hoa màu của người dân bị đất đá vùi lấp hoặc ngập nước. Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc cục bộ.

Đáng chú ý, tuyến đường từ ngã ba Nậm Luồng đi các thôn Séo Lủng và khu vực chợ Ba Tiên xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Một số đoạn đường bị hư hỏng nặng, taluy dương tiếp tục có nguy cơ sạt trượt khi mưa còn kéo dài.

Tuyến đường Tráng Kìm - Đường Thượng qua xã cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, nhờ huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ, địa phương đã tạm thời thông tuyến cho xe máy lưu thông ở một số vị trí.

Bí thư Đảng ủy xã Lùng Tám Hà Văn Chung cho biết, ngay sau khi xảy ra mưa lớn, xã đã huy động lực lượng Công an, dân quân, cán bộ các thôn cùng người dân tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng di chuyển tài sản và sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Địa phương đang tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại các khu dân cư nằm dưới chân taluy và khu vực ven suối nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong trường hợp mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Ngay trong ngày 6/6, Ủy ban Nhân dân xã Lùng Tám đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ Công an, quân sự, lực lượng phòng thủ dân sự cùng cán bộ các thôn tham gia ứng phó thiên tai, khắc phục bước đầu các điểm sạt lở, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và ổn định cuộc sống. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do đợt mưa lớn gây ra trên 4 tỷ đồng.

Hiện cấp ủy, chính quyền xã Lùng Tám tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các điểm xung yếu để bảo đảm an toàn về người và tài sản./.

Mưa lớn xối xả đổ xuống vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở Đêm ngày 5/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn cục bộ có nơi vượt ngưỡng 100mm dưới tác động của rãnh áp thấp.

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