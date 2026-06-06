Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 6/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 19/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cùng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn của thành phố Hà Nội...

Cảnh báo, từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 6/6. vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường, xã trên, sau đó sẽ đi lên theo hướng Đông Đông Bắc và gây mưa dông cho các phường, xã khác, sau đó có khả năng ảnh hưởng đến khu vực nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

Mưa lớn xối xả đổ xuống vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở Đêm ngày 5/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn cục bộ có nơi vượt ngưỡng 100mm dưới tác động của rãnh áp thấp.

​

​