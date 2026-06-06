Hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường vì Thủ đô xanh-sạch-đẹp

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”, sáng 6/6, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh-sạch-đẹp.”

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh và gia tăng dân số cơ học, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường như ô nhiễm không khí, rác thải sinh hoạt, ô nhiễm nguồn nước và áp lực đối với hạ tầng đô thị.

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ môi trường, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch và mô hình thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, từng bước hình thành nếp sống xanh, thân thiện với môi trường.

Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh- sạch-đẹp” được phát động lần này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động vì môi trường sống.

Tại lễ phát động ở phường Cửa Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai kêu gọi toàn thể nhân dân Thủ đô phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, tuyến phố xanh, sạch, đẹp.

“Chúng ta hãy cùng nhau từ những hành động thiết thực, cụ thể mỗi ngày: không xả rác nơi công cộng, hạn chế sử dụng nhựa sử dụng một lần, trồng cây xanh. Cùng nhau chúng ta bảo vệ sông hồ, tiết kiệm điện nước và đặc biệt là tăng cường sử dụng phương tiện giao thông xanh. Chúng ta sẽ cùng nhau để chung tay xây dựng một Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại và hạnh phúc” - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Tại phường Vĩnh Tuy, công tác bảo vệ môi trường được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tuy Dương Minh Đức, địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như phân loại rác thải tại nguồn, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, mở rộng không gian xanh, phát triển giao thông xanh và nâng cao ý thức cộng đồng.

Thông qua phong trào, phường tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình “Khu dân cư xanh-sạch-đẹp,” “Tuyến đường xanh”, hạn chế rác thải nhựa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Ngay sau lễ phát động, các tổ dân phố đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn địa bàn.

Từ 6 giờ 30 phút sáng 6/6, hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo nhân dân xã Đan Phượng tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm; thu gom rác thải sinh hoạt và phế liệu; chăm sóc cây xanh và chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho biết trong đợt phát động lần này, phong trào được triển khai gắn với những nhiệm vụ cụ thể như thực hiện “3 sạch” gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; phân loại rác tại nguồn; giảm thiểu rác thải nhựa; phát triển không gian xanh và xây dựng các khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Phường Phú Thượng ra mắt tuyến đường “Xanh-văn minh -kiểu mẫu” tại ngõ 23 phố Nhật Tảo. (Ảnh: Hùng Mạnh/ TTXVN)

Trước đó, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 với chủ đề “Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh”, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thượng đã phát động nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Dịp này, địa phương tổ chức nghiệm thu, ra mắt tuyến đường “Xanh-văn minh-kiểu mẫu” tại ngõ 23 phố Nhật Tảo, góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay các cơ quan chức năng mà là nhiệm vụ của toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất để góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường sống.

Cùng với các địa phương khác, phường Hồng Hà cũng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là đưa các khẩu hiệu bảo vệ môi trường thành những hành động cụ thể trong từng khu dân cư, từng hộ gia đình và mỗi người dân.

Các hoạt động tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng về không khí sạch và giao thông xanh; tổ chức tổng vệ sinh môi trường; thu gom rác thải; cải tạo cảnh quan và xóa bỏ các điểm tập kết rác không đúng quy định.

Phường Sơn Tây thành lập 57 Tổ Nhân dân tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đến ngày 6/6 đã có 5.370 khu dân cư, 270.475 hộ gia đình, 2.268 cơ quan, đơn vị, 1.115 trường học và 1.570 doanh nghiệp tham gia hưởng ứng phong trào.

Đặc biệt, hơn 1 triệu người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường, trồng cây xanh, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa và vận động người dân sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Dự kiến trong năm 2026, toàn thành phố sẽ tổ chức 4.750 đợt ra quân và thành lập 3.570 tổ giám sát môi trường cộng đồng; cho thấy quyết tâm lớn trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại./.

Lễ phát động quốc gia Phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường Sáng 6/6, tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp