Tình trạng nắng nóng gay gắt chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 9/6

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/6, nắng nóng gay gắt chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Cụ thể, ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.

Ngày 8/6, nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp lại, chỉ xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Ngày 7-8/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao./.

Thời tiết ngày 6/6: Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trước khi dịu dần Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 8/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng dịu dần và từ ngày 9/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ cũng sẽ giảm bớt.

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