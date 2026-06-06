Lào công bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Nhân dịp kỷ niệm 53 năm Ngày Môi trường thế giới và 27 năm Ngày Môi trường quốc gia Lào, ngày 5/6, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã công bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 nhằm ứng phó với khủng hoảng biến đổi khí hậu.



Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Thủ tướng Lào cho biết hiện thế giới đã bước vào giai đoạn nóng lên toàn cầu mang tính thảm khốc. Mặc dù không phải là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn, nhưng Lào lại chịu tác động hết sức nặng nề.



Trong 5 năm vừa qua, Lào đã gánh chịu tác động từ thiên tai tới 236 lần, bao gồm ngập úng, hỏa hoạn và bão lũ, gây thiệt hại trị giá hàng nghìn tỷ kíp. Đứng trước tình hình này, Chính phủ Lào đã lồng ghép công tác ứng phó biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030).



Thủ tướng Lào đã khẳng định cam kết và sự quyết tâm trong việc giải quyết và ứng phó với biến đổi khí hậu cùng cộng đồng quốc tế bằng việc chuyển đổi các chính sách và văn bản pháp lý liên quan vào thực tế triển khai hiện thực hóa.



Thủ tướng cho biết Lào đã xác định mục tiêu phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính đạt 60% vào năm 2030 và về mức bằng 0 vào năm 2050.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đưa ra biện pháp tăng diện tích bao phủ rừng đạt 70% diện tích cả nước vào năm 2035, đồng thời tăng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo và tỷ lệ sử dụng xe điện đạt 30% vào năm 2030.



Để đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng Lào kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân cùng chủ động: “Phải chuyển đổi từ phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống, như việc phát rừng làm rẫy, đốt rơm rạ, đốt rừng săn bắt động vật và các hoạt động khác, sang sản xuất nông nghiệp bền vững và giảm phát thải gây ô nhiễm, để cùng nhau bảo vệ hành tinh của chúng ta trở nên đáng sống và bền vững”./.

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng mới Việt Nam chủ động thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng công bằng, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

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