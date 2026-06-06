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Kịch bản nào để Ronaldo chạm trán Messi ở "chung kết trong mơ" World Cup 2026?

Bộ đôi siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã đi qua gần hai thập kỷ đối đầu, nhưng World Cup vẫn còn thiếu một kịch bản trong mơ, đó là trận chung kết - nơi cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Viết Thành
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Hàng triệu người hâm mộ sẽ chờ đợi trận "chung kết trong mơ" giữa Bồ Đào Nha và Argentina.

World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để kịch bản Ronaldo đối đầu Messi thành hiện thực. Nhưng để Bồ Đào Nha của Ronaldo và Argentina của Messi gặp nhau ở trận đấu cuối cùng, tạo ra trận "chung kết trong mơ", mọi thứ phải diễn ra gần như hoàn hảo: Từ ngôi đầu vòng bảng, nhánh đấu loại trực tiếp, cho tới quyết tâm vượt qua những đối thủ lớn nhất thế giới.

Để Ronaldo chạm trán Messi ở “chung kết trong mơ” tại World Cup 2026, cả Bồ Đào Nha lẫn Argentina trước hết phải đi đúng quỹ đạo ngay từ vòng bảng. Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan, trong khi Bồ Đào Nha rơi vào bảng K với Colombia, Uzbekistan và Cộng hòa Dân chủ Congo./.

(Vietnam+)
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