Nắng nóng xen mưa dông tại nhiều khu vực trong dịp thi tốt nghiệp THPT 2026

Nhận định về thời tiết dịp thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 từ ngày 10-12/6 (ngày thi chính thức từ 11-12/6), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 10-12/6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng ngày 12/6 từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ ngày 10-11/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày 12/6, ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-32 độ C, riêng ngày 12/6 từ 31-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 10-12/6, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 10-12/6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ C. Nam Bộ từ ngày 10-12/6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

"Nắng nóng ban ngày nhưng cũng có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối. Do vậy, phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ khoảng chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc./.

Tình trạng nắng nóng gay gắt chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 9/6 Ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.

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