Phú Thọ xử lý khẩn cấp sự cố sụt lún, sạt lở kè Hà Thạch

Liên quan đến việc sạt lở, sụt lún tại khu Phú Hà, phường Phong Châu tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố sụt lún, sạt lở kè Hà Thạch, đoạn từ Km64+140 đến Km64+740 trên tuyến đê tả Thao, thuộc khu Phú Hà, phường Phong Châu.

Theo quyết định, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước được giao làm chủ đầu tư dự án. Công trình được triển khai nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, đồng thời bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, tuyến đê tả Thao - kết hợp Quốc lộ 2D - cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong khu vực.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún, sạt lở, Phú Thọ lựa chọn phương án xử lý khẩn cấp bằng việc xây dựng kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp kết hợp thảm rồng đá chống sạt lở. Chiều dài đoạn xử lý dự kiến khoảng 600m.

Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 20 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn xử lý khẩn cấp sự cố đê điều năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

Công trình được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/12 nhằm kịp thời phát huy hiệu quả trong mùa mưa lũ và bảo đảm an toàn lâu dài cho hệ thống đê điều khu vực.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và nội dung đề xuất lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; đồng thời chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường huy động nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đối với Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước, đơn vị được giao chủ động quyết định các nội dung liên quan đến khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu công trình để đáp ứng yêu cầu cấp bách của dự án; đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hồ sơ hoàn công theo quy định.

Ủy ban Nhân dân phường Phong Châu được giao duy trì công tác cảnh báo, lập chốt trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Trước đó, ngày 22/4, TTXVN phản ánh tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại khu Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ đang gây ra hiện tượng sụt lún diện rộng, làm hư hại nhiều công trình nhà ở, ảnh hưởng trực tiếp của hàng chục hộ dân nơi đây.

Sau đó 1 ngày, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sụt lún kè bờ sông đoạn tương ứng km64+140 – km65 đê tả Thao, thuộc địa bàn phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ../

Cà Mau trước nỗi lo sạt lở bờ biển mùa mưa bão Cà Mau đang nỗ lực ứng phó sạt lở bờ biển nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, với các giải pháp tự nhiên và công trình nhằm bảo vệ đất và sinh kế người dân.

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