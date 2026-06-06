Xã hội

Hải Phòng: Kịp thời dập tắt đám cháy tại xưởng sản xuất pallet gỗ 400m2

Vụ cháy tại xưởng sản xuất pallet gỗ rộng khoảng 400m2 ở phường Hưng Đạo đã được lực lượng chức năng khống chế trong thời gian ngắn, không để lửa lan sang khu vực tập kết gỗ và nhà xưởng lân cận.

Hoàng Ngọc
Lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế đám cháy, bảo vệ an toàn xưởng gỗ chứa hàng nghìn m3 nguyên liệu. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)
Lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế đám cháy, bảo vệ an toàn xưởng gỗ chứa hàng nghìn m3 nguyên liệu. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sáng 6/6, một vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất pallet gỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệu Luyến, địa chỉ số 290 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Ninh Hải, phường Hưng Đạo, Hải Phòng.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, đám cháy đã được khống chế kịp thời, ngăn không để lửa lan rộng sang khu vực tập kết gỗ và nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực gác lửng của xưởng sản xuất pallet gỗ có diện tích khoảng 400m2.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng và ngăn cháy lan.

Nhờ xử lý kịp thời, đám cháy được dập tắt hoàn toàn trong thời gian ngắn, bảo vệ an toàn cho toàn bộ khu nhà xưởng cùng hàng nghìn mét khối gỗ nguyên liệu, thành phẩm được lưu trữ bên trong.

Chủ cơ sở sản xuất cho biết, sáng cùng ngày khu vực xảy ra tình trạng mất điện nên xưởng đã cho công nhân tạm nghỉ làm việc. “Do mất điện nên sáng nay xưởng không tổ chức sản xuất, công nhân được cho nghỉ. Rất may đám cháy được phát hiện từ sớm và thông báo tới lực lượng chức năng.”

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản bước đầu được xác định không đáng kể, chủ yếu là gỗ phế liệu và một phần vách tôn cũ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
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