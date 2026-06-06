Điểm hẹn sáng tạo Blokees cho gia đình và giới trẻ mùa Hè 2026

Không gian được thiết kế theo chủ đề Pop-Culture hiện đại, lấy cảm hứng từ các thương hiệu nổi tiếng như Transformers, Star Wars, DC Comics và Evangelion, hứa hẹn trở thành điểm đến trải nghiệm và check-in lý tưởng cho giới trẻ và gia đình.

Từ ngày 5 đến 21/6, tại ba nhà sách: FAHASA Phú Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh), FAHASA Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) và FAHASA Long Biên (Hà Nội) phối hợp cùng TOTY tổ chức chương trình Pop-up Blokees.

Không gian được thiết kế theo chủ đề Pop-Culture hiện đại, lấy cảm hứng từ các thương hiệu nổi tiếng như Transformers, Star Wars, DC Comics và Evangelion, hứa hẹn trở thành điểm đến trải nghiệm và check-in lý tưởng cho giới trẻ và gia đình.

Điểm nhấn của chương trình là sản phẩm độc quyền FAHASA: Blokees Model Kits - Transformers (Limited Model Kit) với giá 999.000 đồng, số lượng chỉ 90 sản phẩm, ra mắt đồng thời với thị trường thế giới vào ngày 5 tháng 6 năm 2026./.