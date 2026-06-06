Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ở Hà Nội với nhiều tiện ích

Sáng 6/6, Đảng ủy-Hội đồng Nhân dân- Ủy ban Nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Biên tổ chức khai trương Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Đây là mô hình thí điểm tại đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội, thể hiện sự chủ động của phường Long Biên trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội bằng những giải pháp thiết thực, sát với nhu cầu của người dân.

Hoạt động thể hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của thành phố Hà Nội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân nhằm phát huy vai trò của y tế cơ sở, thích ứng với xu thế già hóa dân số và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn mới.

Chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng là yêu cầu cần thiết

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết việc khai trương mô hình thí điểm “Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi” là bước triển khai cụ thể chủ trương của trung ương và thành phố về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội ngày càng toàn diện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ông Hà cho hay, hiện nay phường Long Biên có trên 8.700 người cao tuổi, chiếm khoảng 13% dân số, trong đó có gần 6.000 người mắc các bệnh mạn tính cần được theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên. Nhiều trường hợp tuổi cao, sức yếu, sống một mình hoặc chỉ còn vợ chồng nương tựa lẫn nhau. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cấu trúc gia đình thay đổi, nhu cầu được chăm sóc, hỗ trợ và kết nối cộng đồng của người cao tuổi ngày càng trở nên rõ nét.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng bộ và chính quyền phường Long Biên xác định việc xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng là yêu cầu cần thiết, giúp người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc tinh thần và giao lưu xã hội trong điều kiện thuận lợi, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Long Biên đã chủ động rà soát cơ sở vật chất dôi dư để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả phục vụ cộng đồng. Trên cơ sở đó, Điểm Y tế Thạch Bàn tại số 1, ngõ 307 đường Thạch Bàn được lựa chọn đầu tư, cải tạo thành Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, tiên phong của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Long Biên trong việc triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi theo chỉ đạo của Thành phố.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh, việc xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô theo như tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động".

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao mô hình đi vào hoạt động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Đây là nhiệm vụ mới, khó, chưa có nhiều mô hình mẫu để tham khảo. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự chuẩn bị bài bản, phường Long Biên đã nỗ lực để hôm nay chính thức đưa mô hình vào hoạt động. Có thể khẳng định, đây là mô hình rất có ý nghĩa, thể hiện rõ định hướng của Thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe dự phòng, chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi,” bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng lưu ý, đây là mô hình thí điểm nên cần đặc biệt quan tâm công tác đánh giá hiệu quả thực tiễn. Sau một thời gian hoạt động, địa phương cần tổ chức rà soát, tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh để tiếp tục hoàn thiện mô hình, làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục bổ sung thêm các nội dung hoạt động

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Nhân dân phường Long Biên đã công bố Quyết định phê duyệt Đề án “Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi phường Long Biên giai đoạn 2026-2030”; tổ chức nghi thức ấn nút khai trương và cắt băng khánh thành cơ sở tại số 1, ngõ 307 đường Thạch Bàn.

Từ một cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, địa phương đã từng bước cải tạo thành không gian chăm sóc sức khỏe thân thiện dành cho người cao tuổi. Các khu chức năng được bố trí đồng bộ gồm khu tiếp đón, khám bệnh, cấp cứu, phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng, khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng, tập luyện dưỡng sinh, truyền thông giáo dục sức khỏe…

Nghi thức ấn nút khai trương và cắt băng khánh thành cơ sở tại số 1, ngõ 307 đường Thạch Bàn.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Mô hình được tổ chức tích hợp trong hoạt động của Điểm Y tế Thạch Bàn, trực thuộc Trạm Y tế phường Long Biên; hoạt động theo hình thức “sáng đi - chiều về,” không lưu trú qua đêm và không thay thế điều trị nội trú tại bệnh viện. Người cao tuổi đến đây sẽ được quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng.

Trong quá trình xây dựng mô hình, phường Long Biên đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để hoàn thiện quy trình vận hành, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực, hội chẩn từ xa và kết nối cấp cứu, chuyển tuyến khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũ Thu Hà cho biết lãnh đạo thành phố, Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai, vận hành và đánh giá mô hình nhằm bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người cao tuổi.

Đặc biệt, bà Hà đề nghị mô hình không chỉ dừng ở mục tiêu “sống vui, sống khỏe” mà cần tiếp tục bổ sung thêm các nội dung hoạt động để phát huy hiệu quả toàn diện hơn nữa. Theo đó, đơn vị vận hành cần nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chuyên đề, tư vấn kỹ năng sống, ứng dụng công nghệ số, giao lưu liên thế hệ… nhằm tạo môi trường sinh hoạt tích cực, nhân văn, gắn kết cộng đồng.

Các đại biểu tham quan các phòng ở cơ sở số 1, ngõ 307 đường Thạch Bàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Vũ Thu Hà cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong bối cảnh phát triển “kinh tế bạc” hiện nay. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần chăm sóc mà còn là nguồn lực xã hội rất quan trọng với nhiều kinh nghiệm, tri thức và uy tín. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ chế phối hợp, kết nối để tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm cơ sở thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của người cao tuổi trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình, tìm hiểu quy trình vận hành, hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc tinh thần dành cho người cao tuổi; đồng thời trải nghiệm các không gian sinh hoạt cộng đồng, khu tập luyện dưỡng sinh, khu tư vấn sức khỏe và các hoạt động văn hóa dành cho hội viên người cao tuổi./.

Chi phí tại Cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Phường Long Biên: Gói theo tháng: 5.500.000 đồng/tháng. Gói theo ngày: 250.000 đồng/ngày. Chi phí trên đã bao gồm các dịch vụ chăm sóc trong ngày như: chăm sóc dinh dưỡng (1 bữa ăn chính + 1 bữa phụ), theo dõi sức khỏe hàng ngày, hướng dẫn luyện tập phục hồi chức năng, tư vấn -hỗ trợ tâm lý, truyền thông sức khỏe, phòng ở sạch sẽ thoáng mát.