Bắc Ninh: Bàn giao mặt bằng khu APEC và đường xuyên tâm sân bay Gia Bình

Ngày 6/6, Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng ranh giới khu vực APEC (các hạng mục phục vụ APEC của dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình) và đường xuyên tâm dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Với sự đồng thuận cao từ người dân, đại diện lãnh đạo xã Lương Tài, thôn Tử Nê và nhà đầu tư đã thực hiện ký kết việc giao nhận toàn bộ diện tích mặt bằng khu vực APEC và đường xuyên tâm của dự án.

Dự và chứng kiến lễ ký kết bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đặc biệt là tinh thần đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng của người dân thôn Tử Nê nói riêng và xã Lương Tài nói chung đã tạo điều kiện thuận lợi để Dự án triển khai đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu trong thời gian tới, xã Lương Tài, các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, bảo đảm nơi ở tạm cư; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư, sớm bàn giao vị trí lô đất; đồng thời, hỗ trợ giới thiệu các công nghệ xây dựng tiên tiến để người dân tham khảo, ứng dụng xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, của tỉnh và địa phương.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, toàn xã Lương Tài có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 1.012ha liên quan tới 3.591 hộ gia đình, cá nhân tại 20/29 thôn.

Tổng số mộ cần di chuyển là 7.917 ngôi; trong đó, diện tích đất ở cần thu hồi là 99,4ha, đất trồng lúa là 529,1ha, đất nông nghiệp khác là 160,2ha, còn lại là đất chuyên dùng 224ha.

Tính đến hết ngày 4/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 468,8ha; trong đó, đất trồng lúa đạt 81,3%, đất trang trại đạt 17,4%, đất ở đạt 1,6% và 2.287 ngôi mộ (đạt 29%).

Đối với khu APEC và đường xuyên tâm, xã phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ xong đối với 2,3ha đất nông nghiệp giao lâu dài của 181 hộ gia đình, cá nhân với kinh phí khoảng 13,03 tỷ đồng; chi trả 2,26 tỷ đồng đối với 1,3ha đất nông nghiệp công ích, đất trang trại của 5 hộ gia đình ở thôn Phú Dưới; phê duyệt và chi trả xong 844 mộ của 236 hộ gia đình, kinh phí 33,2 tỷ đồng.

Về diện tích đất ở, Lương Tài phê duyệt và chi trả tiền bồi thường 1,6ha của 79 hộ gia đình, cá nhân thôn Tử Nê với số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 209 tỷ đồng; bố trí 112 lô đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất./.

Bắc Ninh đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi, bàn giao khoảng 220ha mặt bằng phục vụ thi công dự án sân bay Gia Bình.

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