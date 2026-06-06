Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn liệu có kịp về đích?

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn.

Nhấn mạnh thời gian hoàn thành theo tiến độ hợp đồng chỉ còn khoảng một tháng, trong khi giá trị khối lượng còn lại tại dự án còn rất lớn (khoảng 22%); lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ ra đường găng tiến độ của dự án hiện gồm các hạng mục: đào nền đường (khối lượng còn lại khoảng 0,65 triệu m3), thi công các lớp móng, mặt đường gói thầu XL2 và cầu cạn số 3 gói thầu XL1...

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp không hoàn thành theo tiến độ, gây lãng phí thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật và bị xem xét, đánh giá mức "không hoàn thành nhiệm vụ" khi đánh giá, xếp loại cuối năm.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thường trực tại hiện trường để kiểm tra, điều hành thi công; theo dõi sát tình hình thực hiện, tổ chức họp kiểm điểm tuần để đánh giá kết quả, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại và có biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hoàn thành các mốc công việc đã đề ra.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu; tổ chức làm tăng ca để bù tiến độ bị chậm; tập trung triển khai các hạng mục là đường găng của dự án; thực hiện xử lý nghiêm các nhà thầu chậm trễ theo quy định của hợp đồng, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

"Nhà thầu huy động bổ sung thiết bị, nhân sự theo yêu cầu, đặc biệt tập trung tăng tốc tại các mũi thi công như: gói XL1 khẩn trương lắp dầm, hoàn thành thi công cầu cạn số 3; gói XL2 bổ sung thiết bị để đẩy nhanh tiến độ phần đào nền phạm vi 2,2km điều chỉnh tuyến (hiện khối lượng còn lại khoảng 0,65 triệu m3), yêu cầu hoàn thành công tác đào, đắp nền đường để thông tuyến trước ngày 20/6/2026," lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Cùng với việc chủ động nguồn vật liệu, đặc biệt là vật liệu đá các loại, nhựa đường để triển khai thi công các lớp mặt đường, Bộ Xây dựng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh thi công bê tông nhựa; tăng nhân lực thi công gia cố mái ta luy; tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công tăng ca, thi công cuốn chiếu (nền, móng, mặt đường), … nhằm bù lại phần tiến độ bị chậm.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng bê tông nhựa (thành phần cấp phối, hàm lượng bột đá, tỷ lệ nhựa…), không để xảy ra hiện tượng hằn lún vệt bánh xe, bong bật mặt đường; bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tư vấn giám sát định kỳ hàng tuần đánh giá tiến độ thi công của nhà thầu, kịp thời có văn bản cảnh báo (nếu nhà thầu vi phạm); kiểm soát chặt chẽ công tác huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực của các nhà thầu, tiến độ, chất lượng thi công, tuân thủ phương án, trình tự tổ chức thi công, chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đã được duyệt.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, tính đến ngày 4/6, sản lượng thi công dự án mới đạt hơn 78% giá trị hợp đồng, chậm gần 14% (tương đương khoảng 3 tuần) so với tiến độ hoàn thành 30/6/2026.

Lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ ra nguyên nhân tiến độ dự án chưa đáp ứng kế hoạch gồm: trong tháng Ba và đầu tháng 4/2026 giá nhiên liệu, nhựa đường biến động bất thường, việc nhập đủ nhiên liệu để đáp ứng khối lượng thi công theo tiến độ gặp khó khăn ở một số thời điểm; nhà thầu thi công cầm chừng đặc biệt là công tác đào nền đường và cũng chưa chủ động tập kết, dự trữ đủ nguồn vật liệu, đặc biệt là đá xây dựng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chưa hoàn thành việc thương thảo để ký kết phụ lục hợp đồng đối với các hạng mục phát sinh, đặc biệt đối với với phạm vi 2,2km điều chỉnh thiết kế./.

Để đẩy nhanh thi công dự án, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bàn giao mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang trước ngày 20/6/2026.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn chậm tiến độ cả tháng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn chậm tiến độ là do biến động giá nhiên liệu xăng dầu và nhựa đường dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng, dừng thi công các hạng mục.