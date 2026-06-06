Nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh tại Nội Bài do phát hiện có UAV

Do có một thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần Sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng nay (ngày 6/6), nhiều chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hàng không.

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, chuyến bay VJ1773 thực hiện hành trình Hà Nội - Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thời điểm 10h11. Khi đang ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách sân bay khoảng 8km, tổ bay phát hiện một UAV bay ngược hướng với tàu bay và báo cáo thông tin về đài chỉ huy.

Ngay sau đó, Đài kiểm soát không lưu Nội Bài đã tạm dừng cất cánh đối với các tàu bay chờ cất cánh lúc 10h15, đồng thời các đơn vị liên quan cũng khẩn trương phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh, lực lượng công an và quân đội triển khai xác minh.

Đến 11 giờ 13 phút, UAV không còn xuất hiện trong khu vực, hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài được khôi phục bình thường. Đặc biệt, trong thời gian chờ xác minh, tại Sân bay quốc tế Nội Bài đã có 16 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Ông Phương cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phối hợp với công an địa phương rà soát để xác minh nguồn gốc, đối tượng điều khiển thiết bị bay và xử lý đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã, phường giáp ranh bao gồm: Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm (Hà Nội) và phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng về quy định an toàn bay liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone) và các vật thể bay khác.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với chính quyền địa phương truyền đi thông điệp: “Người dân tuyệt đối không tự ý bay UAV, drone, flycam khi chưa được cấp phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm khắc nhất, bao gồm mức phạt tiền có thể lên đến 40 triệu đồng và biện pháp bổ sung là tịch thu thiết bị bay.”

Để ngăn chặn thiết bị bay không người lái, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng xem xét tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả./.