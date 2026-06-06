Tinh thần nói đi đôi với làm tạo chuyển biến trong giao thông đô thị Hải Phòng

Những ngày qua, diện mạo đô thị Hải Phòng có sự thay đổi đột phá khi trật tự vỉa hè tại nhiều tuyến phố nội đô được lập lại.

Những vỉa hè vốn bị lấn chiếm bởi hàng quán, biển quảng cáo, vật dụng kinh doanh nay dần trở nên thông thoáng, trả lại không gian cho người đi bộ.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc thành phố triển khai Kế hoạch số 122/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, lần "ra quân" này có nhiều điểm khác biệt so với trước đây khi đi cùng với quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm rõ ràng và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền hai cấp.

Sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt

Tại phường Ngô Quyền, những ngày gần đây, hình ảnh cán bộ, công chức, lực lượng công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể đồng loạt xuống đường đã trở nên quen thuộc.

Trên các tuyến phố Đà Nẵng, Lê Lai, Nguyễn Trãi và nhiều tuyến đường trung tâm khác, các tổ công tác kiên trì tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, di chuyển vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Những trường hợp cố tình vi phạm được lập biên bản xử lý theo quy định.

Khác với những đợt cao điểm trước đây, việc kiểm tra, xử lý không diễn ra theo phong trào mà được thực hiện liên tục, có phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, từng cán bộ phụ trách địa bàn. Nhiều tuyến phố vốn chật kín hàng hóa nay đã xuất hiện trở lại hình ảnh người dân thong thả đi bộ trên vỉa hè.

Ông Nguyễn Văn Hòa, một người dân sinh sống trên đường Lê Lai chia sẻ: "Nhiều năm nay mới thấy vỉa hè thông thoáng như thế này. Từ trước đến nay, việc lập lại trật tự vỉa hè chỉ được một thời gian ngắn, sau đó lại lộn xộn, nhưng lần này dường như chính quyền rất quyết liệt nên người dân cũng chấp hành nghiêm chỉnh."

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ngô Quyền, việc lập lại trật tự đô thị không chỉ nhằm bảo đảm mỹ quan mà còn là nhiệm vụ chính trị được giao theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TU và Kế hoạch số 122/KH-UBND của thành phố. Phường xác định phải duy trì thường xuyên, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau khi giải tỏa.

Không chỉ tại phường Ngô Quyền, phường Lê Chân cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự vỉa hè và hành lang giao thông. Trên các tuyến đường Hồ Sen, Đình Đông và nhiều khu vực đông dân cư, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại đường Hồ Sen, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thu gọn hàng hóa, tháo dỡ vật cản sau khi được tuyên truyền. Không khí ra quân diễn ra khẩn trương nhưng nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Bà Trần Thị Lan, người dân phường Lê Chân cho biết: "Vỉa hè là của chung nên ai cũng phải có trách nhiệm giữ gìn. Khi chính quyền làm quyết liệt, người dân cũng thấy cần phải chấp hành để khu phố sạch đẹp hơn."

Ông Nguyễn Trọng Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân thông tin, địa phương xác định việc lập lại trật tự vỉa hè là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đô thị. Cùng với tuyên truyền, vận động, phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và duy trì kết quả lâu dài.

Điều đáng chú ý là lần triển khai này không đơn thuần là một chiến dịch dọn dẹp vỉa hè. Đằng sau những tuyến phố thông thoáng là thông điệp rõ ràng về tinh thần nói đi đôi với làm của chính quyền. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai tại Hải Phòng.

Khẳng định bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý dứt điểm các bất cập về hạ tầng, ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn; tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đường hè, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông an toàn, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Kiến tạo diện mạo đô thị và hệ thống giao thông hiện đại

Mục tiêu lớn hơn Kế hoạch số 122/KH-UBND của thành phố Hải Phòng là nhằm kiến tạo diện mạo đô thị và hệ thống giao thông hiện đại cho thành phố.

Một góc thành phố Hải Phòng. (Nguồn: TTXVN)

Theo kế hoạch, Hải Phòng sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch hạ tầng giao thông trên cơ sở không gian phát triển mới sau hợp nhất với Hải Dương; tăng cường kết nối vùng; phát triển đồng bộ hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng thủy nội địa và vận tải hàng không nhằm giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu quy hoạch, đầu tư hệ thống bãi đỗ xe tập trung, điểm trung chuyển, bãi đỗ xe thông minh; ứng dụng công nghệ số và thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý phương tiện. Các điểm sinh hoạt cộng đồng, điểm tập kết rác, nhà vệ sinh công cộng sẽ được bổ sung để hạn chế tình trạng sử dụng trái phép không gian công cộng.

Cùng với đó là việc ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, xây dựng cầu vượt, hầm chui, nút giao khác mức tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao; đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực; phát triển mạnh vận tải hành khách công cộng và phương tiện giao thông xanh.

Một nhiệm vụ xuyên suốt khác là thường xuyên rà soát tổ chức giao thông, xử lý các điểm đen tai nạn giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, chiếu sáng và kiên quyết giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông trên toàn địa bàn.

Những vỉa hè thông thoáng hôm nay cho thấy quyết tâm của Hải Phòng đang được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Nhưng để hoàn thành những mục tiêu lớn mà Kế hoạch 122 đặt ra, từ quy hoạch hạ tầng, phát triển giao thông công cộng đến xây dựng đô thị văn minh, thành phố sẽ cần sự quyết tâm lớn hơn nữa của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân trong thời gian tới./.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng hợp tác với thành phố Moskva về giao thông đô thị Đại diện hai thành phố lớn của Việt Nam đã làm việc với chính quyền thành phố Moskva, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển metro hiện đại, hướng tới đẩy nhanh các dự án giao thông đô thị đang triển khai.