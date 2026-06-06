Phú Thọ tìm giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số

Ngày 6/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị khoa học "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030".

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đang tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại Hội nghị khoa học về các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Phú Thọ đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, từ điều hành hành chính sang kiến tạo và phục vụ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết tỉnh vừa ban hành Đề án tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đánh giá toàn diện thực trạng phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025, đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu và các định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Tỉnh thống nhất tư duy, nhận thức và hành động theo phương châm "lấy phát triển để ổn định," coi tăng trưởng kinh tế trên 10% trong giai đoạn 2026-2030 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo là yêu cầu khách quan xuất phát từ nhu cầu phát triển và khát vọng vươn lên của vùng Đất Tổ.

Mục tiêu tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở bảo đảm phát triển thực chất, bền vững; nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của nền kinh tế; giữ vững các cân đối lớn; sử dụng hiệu quả các nguồn lực và gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tỉnh Phú Thọ cũng xác định đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; kết hợp hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới, giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị khoa học về các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Gợi mở nhiều định hướng chiến lược, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo diễn ra mạnh mẽ, mục tiêu tăng trưởng 2 con số không chỉ là yêu cầu về kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thể chế, nguồn nhân lực và năng lực quản trị.

Theo ông Đoàn Minh Huấn, Phú Thọ cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào các nguồn lực truyền thống sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng quản trị.

Cùng với đó, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng hệ sinh thái du lịch hiện đại, đa dạng trải nghiệm; thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu cũng tập trung trao đổi nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; trong đó, đề xuất đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái gắn với các giá trị đặc sắc của vùng Đất Tổ; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương./.

Khơi thông mọi nguồn lực vĩ mô hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số Những kết quả tích cực trong năm tháng đầu năm 2026 đang tạo ra tiền đề vững chắc để Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

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