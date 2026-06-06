Mùa trái chín ở Đồng Nai, nông dân tăng thu nhập nhờ du lịch vườn

Là một trong những vùng cây ăn trái lớn của cả nước, thành phố Đồng Nai đang bước vào cao điểm mùa trái chín với nhiều loại đặc sản như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt...

Thay vì chỉ thu hoạch và tiêu thụ theo cách truyền thống, nhiều nhà vườn đã chủ động mở cửa đón khách thăm quan, trải nghiệm, kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Mô hình này không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp đa giá trị, gắn sản xuất với dịch vụ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách.

Ông Trần Văn Lộc là một trong những hộ tiên phong ở phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai phát triển liên kết du lịch vườn ở địa phương. Với 50 gốc chôm chôm như trước đây, mỗi năm ông chỉ thu về khoảng hơn 20 triệu đồng từ việc bán trái cho thương lái.

Tuy nhiên từ khi thực hiện phát triển du lịch vườn vào mùa trái cây, nguồn thu đã tăng lên khoảng 50 triệu đồng từ việc bán trái và cho du khách trải nghiệm tại vườn.

Ông Trần Văn Lộc chủ vườn trái cây tại phường Bình Lộc (thành phố Đồng Nai) vui mừng vì chôm chôm năm nay được mùa. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo ông Trần Văn Lộc, không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, ông còn liên kết với 20 vườn cây khác tại địa phương để tạo công ăn việc làm cho bà con trong xóm.

“Gia đình tôi chỉ có vườn chôm chôm, nếu khách du lịch chỉ đến và ở lại vườn chôm chôm thì sẽ rất khó giữ chân và khiến khách quay lại lần hai. Vì vậy, tôi đã liên kết thêm các vườn sầu riêng, măng cụt, mít... để khách có thể trải nghiệm được đa dạng vườn trái cây trong cùng chuyến du lịch. Có những ngày cao điểm, vườn của tôi đón hơn 1.000 lượt khách trải nghiệm,” ông Trần Văn Lộc chia sẻ.

Là một chủ vườn tham gia vào chuỗi liên kết phát triển du lịch, ông Trần Đăng Khoa, phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai, cho biết từ khi tham gia liên kết với các đơn vị làm du lịch vườn, thu nhập của gia đình ông tăng lên đáng kể, cao gấp 2-3 lần so với trước đây.

Nếu như trước kia bán cho thương lái, giá trái cây nhiều khi chỉ khoảng 20.000 đồng/kg và thường bị ép giá khi vào vụ thu hoạch rộ, thì nay bán trực tiếp cho du khách tham quan vườn có thể đạt khoảng 30.000 đồng/kg.

Nhờ vậy, người trồng không còn quá lo lắng tình trạng được mùa mất giá, đầu ra cũng ổn định hơn, giúp bà con yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây.

Nhờ việc các nhà vườn liên kết cùng nhau góp phần đa dạng sản phẩm, hình thành những chuyến tham quan, trải nghiệm phong phú hơn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của du khách khi tới địa phương.

Nhóm du khách thích thú trải nghiệm vườn sầu riêng ở phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Du lịch sinh thái vườn ở phường Bình Lộc bắt đầu hình thành từ cuối năm 2017, từ vài hộ làm thử nghiệm ban đầu, đến nay mô hình đã từng bước phát triển, thu hút khoảng 40 hộ dân có vườn trái cây tham gia vào các chuỗi liên kết. Nhiều nhà vườn không chỉ tập trung sản xuất trái cây sạch mà còn đầu tư thêm các hoạt động trải nghiệm, tạo điểm nhấn riêng để thu hút khách tham quan.

Ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lộc, cho rằng từ lâu địa phương đã có thế mạnh về phát triển du lịch vườn, phát huy thế mạnh này, phường đã xây dựng hợp tác xã phát triển du lịch vườn với 13 thành viên để hỗ trợ người dân phát triển.

Thời điểm này các vườn trái cây đang bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch, các nhà vườn đã chuẩn bị các phương án cụ thể và sẵn sàng đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Theo ông Đỗ Phước Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, thời gian qua, Hội đã tập trung vận động, tập hợp hội viên tham gia các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, trong đó có du lịch sinh thái, du lịch vườn. Hội đã thành lập các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đồng thời hỗ trợ xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tăng cường liên kết, phân công lao động, huy động nguồn lực và tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Hội cũng kết nối các nhà vườn với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch để mở rộng thị trường và thu hút du khách.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân phát triển du lịch nông nghiệp thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng làm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Đồng thời, Hội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng phát triển theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn./.

Đồng Nai quy hoạch 51 điểm du lịch sinh thái ở Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 991 tỷ đồng, huy động chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi đầu tư).