Đâu là giải pháp then chốt của hệ sinh thái du lịch thông minh Việt Nam?

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tính định hướng chiến lược, tiêu biểu là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với ngành du lịch, chuyển đổi số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động quản lý, kinh doanh và trải nghiệm du lịch.

Hôm nay, 10/4, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyển đổi số: Động lực thúc đẩy tăng trưởng

Tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh một trong những định hướng xuyên suốt của toàn ngành là xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 82 của Chính phủ và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

“Hệ sinh thái này là một hệ thống liên thông - kết nối - chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm đến, các lĩnh vực liên quan như giao thông, y tế, ngân hàng… và đặc biệt là du khách,” Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy chia sẻ.

Phó Cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến tính thống nhất và dùng chung của các nền tảng số. Nếu mỗi địa phương phát triển một hệ thống riêng lẻ, thiếu kết nối, sẽ dẫn đến phân tán dữ liệu, lãng phí nguồn lực và hạn chế hiệu quả khai thác. Do đó, quan điểm xuyên suốt là: Trung ương xây dựng nền tảng, địa phương tổ chức triển khai, doanh nghiệp tham gia khai thác, du khách là đối tượng thụ hưởng.

Công nghệ số hỗ trợ, đồng hành cùng các hoạt động du lịch. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Nguyệt nhận định, việc được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn thí điểm tổ chức hội thảo tập huấn đào tạo và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch là cơ hội để du lịch Hà Tĩnh bứt phá, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá để các nền tảng số được triển khai hiệu quả, đến được với người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng hành của các cơ quan Trung ương và quyết tâm của địa phương, Hà Tĩnh sẽ từng bước trở thành điểm đến tiên phong trong chuyển đổi số du lịch, góp phần nâng tầm hình ảnh quê hương núi Hồng, sông La trên bản đồ du lịch số Việt Nam.

“Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá và kinh doanh. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện các nền tảng du lịch thông minh, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh,” Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Giải pháp then chốt

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch, Hoàng Quốc Hòa cho hay thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai xây dựng chuỗi nền tảng số dùng chung như: hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch; các nền tảng điều hành, báo cáo, phân tích dữ liệu phục vụ quản lý; ứng dụng “Quản trị và kinh doanh du lịch”; ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” và Thẻ du lịch thông minh; hệ thống vé điện tử “trực tuyến - liên thông - đa phương thức;” hệ thống thuyết minh đa phương tiện; cùng các kênh quảng bá du lịch quốc gia trên môi trường số…

Theo ông Hoàng Quốc Hòa, việc phát triển các nền tảng số dùng chung này sẽ kết nối liên thông được dữ liệu, khắc phục được tình trạng manh mún, tạo sự thống nhất, đồng bộ, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) Hoàng Quốc Hòa giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số ngành du lịch. (Ảnh: TITC)

Cũng tại sự kiện, các đại biểu, doanh nghiệp tham đã được hướng dẫn thực hành trực tiếp việc kết nối, vận hành và khai thác các nền tảng, giúp các địa phương và cơ sở kinh doanh du lịch có thể triển khai ngay sau tập huấn; được hướng dẫn ứng dụng nền tảng truyền thông số để mở rộng tiếp cận khách, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái du lịch bền vững.

Đáng chú ý, các nền tảng số dùng chung của toàn ngành đã được tích hợp giải pháp tài chính - công nghệ, hỗ trợ du khách thanh toán không tiền mặt, đặc biệt thông qua Thẻ du lịch thông minh, giúp du khách giao dịch thuận tiện, an toàn tại các điểm đến. Đồng thời, phát triển hạ tầng chấp nhận thanh toán số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh du lịch; triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ tài chính phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Công Thành đánh giá thông qua hội thảo tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã được tiếp cận hệ sinh thái, nền tảng số của ngành du lịch. Việc triển khai các nền tảng số, kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh của các điểm đến.

“Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tiếp tục tiếp cận, ứng dụng hiệu quả các nền tảng số, đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu góp phần hình thành cái hệ sinh thái thông minh và đồng bộ,”ông Nguyễn Công Thành bày tỏ./.

Sau Hà Tĩnh, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chương trình tập huấn chuyển đổi số cho các địa phương trên cả nước. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra tại các địa phương trọng điểm du lịch ở 3 miền như Khánh Hòa, Cần Thơ và Ninh Bình, nhằm mục tiêu tạo nhận thức và hành động chung thực hiện chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc theo hướng đồng bộ, thống nhất theo chủ trương chung Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.