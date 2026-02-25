Du lịch

Du khách Việt muốn dùng AI để có những trải nghiệm du lịch thông minh hơn

Người Việt đã sử dụng AI để tối ưu hóa hành trình, thường xuyên dùng các giải pháp gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương, đề xuất nhà hàng, lựa chọn ẩm thực, lên lịch trình du lịch cá nhân hóa.

M.Mai
Công nghệ số giúp du khách có thêm những trải nghiệm thú vị hơn. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)
Du khách Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về mức độ sẵn sàng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi lên kế hoạch du lịch với 81% số người khảo sát cho biết họ sẽ dùng AI cho chuyến đi tiếp theo. Đây là mức cao nhất tại châu Á, vượt đáng kể so với mức trung bình của khu vực là 63%.

Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ về kết quả Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố.

Theo đó, người Việt đã sử dụng AI để tối ưu hóa hành trình, sử dụng phổ biến nhất là các ứng dụng gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương, đề xuất nhà hàng và lựa chọn ẩm thực, xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa (30%), và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực (30%).

Những dữ liệu này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang loại hình trải nghiệm du lịch thông minh, nơi sự linh hoạt và tính cá nhân của du khách được đặt lên hàng đầu.

Báo cáo ghi nhận 86% du khách Việt bày tỏ tin tưởng hoặc giữ thái độ trung lập với các thông tin do AI tạo ra. Điều đó cho thấy dù việc ứng dụng AI trong du lịch chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng du khách Việt vẫn thể hiện thái độ tích cực đối với công nghệ mới này.

ai-in-travel-626-1772009508464-17720095088972138645388.png
AI giúp du khách khám phá điểm tham quan, đề xuất nhà hàng, xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực.

Cụ thể, trong khi 59% thể hiện quan điểm trung lập thì có đến 28% khẳng định họ hoàn toàn tin tưởng AI. Sự cởi mở cho thấy khả năng công nghệ AI sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn, đặc biệt khi các giải pháp du lịch tích hợp AI ngày càng trở nên quen thuộc và dễ tiếp cận.

Có thể thấy, sự bùng nổ của chuyển đổi số và hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam đã đưa AI len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống hằng ngày, từ công việc, giáo dục đến mua sắm và giải trí. Trong đó, du lịch cũng không ngoại lệ.

Chia sẻ về kết quả báo cáo, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết ông thấy ấn tượng khi chứng kiến du khách Việt ngày càng cởi mở hơn trong việc ứng dụng công nghệ vào hành trình du lịch. Sự quan tâm mạnh mẽ dành cho AI phản ánh tư duy đề cao tính tiện lợi, hiệu quả và cá nhân hóa./.

(Vietnam+)
