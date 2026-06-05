Khách sạn đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam nhận chứng chỉ LEED Gold

Ngày 5/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel vừa chính thức được công nhận chứng chỉ LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp.

Thành tựu này đưa khách sạn trở thành cơ sở đầu tiên và duy nhất thuộc Tập đoàn Marriott International tại Việt Nam đạt được chứng nhận danh giá này, đồng thời khẳng định vị thế là một trong số ít khách sạn trên thế giới đáp ứng được những tiêu chuẩn vận hành bền vững nghiêm ngặt nhất.

Khác với các chứng nhận chỉ tập trung vào thiết kế hay xây mới, LEED v4.1 Operations & Maintenance (O+M) – Gold Certification đánh giá cách một công trình vận hành trong điều kiện thực tế, thông qua giám sát liên tục các chỉ số đo lường, hiệu suất sử dụng tài nguyên và khả năng duy trì chuẩn mực ổn định trong hoạt động hàng ngày. Đặc thù của lĩnh vực khách sạn với hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần khiến việc đạt chứng chỉ này trở nên thách thức hơn đáng kể so với các loại hình bất động sản thương mại như văn phòng.

Chứng chỉ LEED Gold đánh giá công trình vận hành trong điều kiện thực tế, thông qua giám sát liên tục các chỉ số đo lường, hiệu suất sử dụng tài nguyên và khả năng duy trì chuẩn mực ổn định trong hoạt động hàng ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đạt cấp độ Gold, dự án phải tích lũy từ 60 đến 79 điểm theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện tiên quyết về hiệu suất năng lượng, chất lượng không khí, tiết kiệm nước, quản lý chất thải và mức độ hài lòng của người sử dụng không gian.

Ông Julian Wong, Tổng Giám Đốc khách sạn, cho biết: “Chúng tôi tin rằng trải nghiệm cao cấp và sang trọng ngày nay không chỉ nằm ở dịch vụ hay thiết kế đơn thuần, mà còn ở trách nhiệm với môi trường và cộng đồng nơi chúng tôi đã gắn bó suốt 23 năm.”/.