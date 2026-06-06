Tập đoàn công nghệ Apple tái cơ cấu hệ thống bán lẻ tại Mỹ

Tập đoàn công nghệ Apple sẽ đóng cửa cửa hàng bán lẻ tại trung tâm thương mại Shops at North County ở thành phố Escondido, hạt San Diego, bang California, từ ngày 20/6, trong động thái tái cơ cấu hệ thống bán lẻ tại Mỹ.

Theo thông báo của Apple, cửa hàng Apple North County là một trong 3 địa điểm sẽ ngừng hoạt động cùng ngày. Hai cửa hàng còn lại nằm tại trung tâm thương mại Trumbull Mall ở bang Connecticut và Towson Town Center ở bang Maryland.

Apple cho biết quyết định này phản ánh những thay đổi trong chiến lược bán lẻ của tập đoàn này cũng như những khó khăn mà nhiều trung tâm thương mại truyền thống đang đối mặt, bao gồm lượng khách giảm và sự rút lui của nhiều nhà bán lẻ lớn.

Đối với hai cửa hàng tại California và Connecticut, Apple cho biết nhân viên sẽ được chuyển sang các cơ sở lân cận và không bị cắt giảm việc làm. Trong khi đó, việc đóng cửa cửa hàng tại Maryland có thể ảnh hưởng đến khoảng 80 lao động, tùy thuộc vào quá trình bố trí lại nhân sự của công ty.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Apple tiếp tục duy trì tình hình tài chính vững mạnh. Báo cáo tài chính gần nhất cho thấy Apple đang nắm giữ hơn 146 tỷ USD tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản cao.

Giới phân tích nhận định việc rút khỏi một số địa điểm trong trung tâm thương mại không phản ánh sự suy giảm hoạt động kinh doanh của Apple mà chủ yếu là sự điều chỉnh chiến lược nhằm tập trung vào các cửa hàng có lưu lượng khách lớn, các khu thương mại ngoài trời và kênh bán hàng trực tuyến.

Quyết định này cũng được công bố trong giai đoạn Apple chuẩn bị chuyển giao vị trí lãnh đạo cấp cao. Theo các nguồn tin báo chí Mỹ, Apple đang xúc tiến kế hoạch thay đổi cơ cấu quản lý trong những năm tới nhằm duy trì đà tăng trưởng và thích ứng với các xu hướng mới của thị trường công nghệ toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng việc Apple thu hẹp hiện diện tại một số trung tâm thương mại tiếp tục cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với mô hình bán lẻ truyền thống tại Mỹ, khi người tiêu dùng chuyển dần sang mua sắm trực tuyến và các khu thương mại tích hợp đa chức năng./.

CEO Apple tự hào về doanh thu kỷ lục trước khi chuyển giao lãnh đạo Apple ghi nhận doanh thu kỷ lục 111,2 tỷ USD và lợi nhuận 29,6 tỷ USD, nhờ iPhone 17 và mảng dịch vụ tăng trưởng mạnh, trong bối cảnh CEO Tim Cook chuẩn bị chuyển giao vị trí cho thế hệ lãnh đạo mới.