"Kỳ lân công nghệ" Việt Nam công bố định vị mới trong kỷ nguyên AI

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 6/6, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố định vị mới của VNG: "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI," một định vị được xây dựng dựa trên nền tảng hơn hai mươi năm phát triển hệ sinh thái số toàn diện, bao gồm nền tảng kết nối, thanh toán, giải trí và hạ tầng AI.

Theo ông Lê Hồng Minh, hệ sinh thái số mà VNG xây dựng, bao gồm nền tảng kết nối, thanh toán, giải trí và hạ tầng AI, là một nền móng mà không nhiều doanh nghiệp ở Đông Nam Á có thể sở hữu.

"Đó là lý do chúng tôi tự tin bước vào kỷ nguyên AI, một làn sóng có sức ảnh hưởng vượt xa bất cứ làn sóng công nghệ nào trước đây. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn để VNG tiếp tục chuyển đổi các lĩnh vực kinh doanh hiện tại, đồng thời kiến tạo những mô hình kinh doanh mới - không chỉ cho riêng VNG mà cho cả thị trường và xã hội," ông Lê Hồng Minh cho biết.

Theo đó, các mảng kinh doanh chủ lực của VNG đều đang nỗ lực xây dựng các hệ sinh thái và cộng đồng người dùng - đối tác - khách hàng, xác định đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt trong nhiều năm tới cho tất cả các hoạt động của đơn vị này.

Trong mảng trò chơi trực tuyến, VNGGames đã đồng hành cùng các đối tác eSports, nhà phát triển game và cộng đồng người chơi để tổ chức nhiều giải đấu và sự kiện quy mô lớn nhất Việt Nam, tiến tới mở rộng các hoạt động eSports ra quy mô khu vực.

"Trong kỷ nguyên AI, tư duy hệ sinh thái đặc biệt quan trọng. Chúng tôi không chỉ phục vụ riêng một sản phẩm hay một dịch vụ, mà mong muốn xây dựng một hệ sinh thái kết nối hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn đối tác cùng tạo ra giá trị," ông Lê Hồng Minh chia sẻ. (Ảnh: VNG)

Tương tự, hiện có hơn 150.000 doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sử dụng Zalo để kết nối và tương tác với khách hàng. Ở trên Zalo có hơn 5.000 Mini App được phát triển bởi các đối tác và nhà phát triển khác nhau. Mục tiêu tiếp theo là tiếp tục mở rộng hệ sinh thái này, tạo điều kiện để ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, kinh doanh và phát triển trên nền tảng.

Với Zalopay, VNG xác định đây không chỉ là một nền tảng thanh toán phục vụ hàng trăm nghìn doanh nghiệp, mà còn là cầu nối giữa người dùng với các dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán và nhiều đối tác khác. Trong tương lai, Zalopay sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới, hướng tới mục tiêu đưa các dịch vụ hiện diện rộng khắp hơn trên thị trường quốc tế.

GreenNode cũng đang cung cấp hạ tầng AI cho hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp họ nhanh chóng chuyển đổi số và sẵn sàng cho việc ứng dụng AI trong sản xuất kinh doanh.

"Trong kỷ nguyên AI, tư duy hệ sinh thái đặc biệt quan trọng. Chúng tôi không chỉ phục vụ riêng một sản phẩm hay một dịch vụ, mà mong muốn xây dựng một hệ sinh thái kết nối hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn đối tác cùng tạo ra giá trị," ông Minh giải thích.

Năm 2025, hệ sinh thái VNG ghi nhận một cột mốc quan trọng: lần đầu tiên kể từ khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dương. Đây chính là nền tảng để VNG sẵn sàng cho kỷ nguyên AI.

Sau nhiều năm đầu tư, lợi nhuận hoạt động kinh doanh của VNG đã chuyển từ mức lỗ 286 tỷ đồng sang lãi 57 tỷ đồng, trong khi biên lợi nhuận mở rộng từ 3% lên 8% trên nền doanh thu hợp nhất 10.894 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong năm, Tập đoàn cũng đóng góp 1.392 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng 25%, thuộc nhóm 30 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 12.500 đến 13.500 tỷ đồng, tăng 15 đến 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 300 đến 450 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng 15 đến 30%.

Việc VNG công bố định vị mới không chỉ phản ánh chiến lược phát triển của riêng doanh nghiệp mà còn cho thấy sự đồng điệu với các mục tiêu lớn mà Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Nghị quyết xác định nhiệm vụ hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh quốc tế, làm chủ công nghệ chiến lược và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh đó, việc những tập đoàn công nghệ hàng đầu như VNG chủ động tái định vị, đầu tư vào hạ tầng AI, xây dựng hệ sinh thái số quy mô lớn và mở rộng hiện diện ra thị trường khu vực không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam mà còn tạo động lực quan trọng để hình thành các "đầu tàu" công nghệ quốc gia.

Đây chính là một trong những biểu hiện rõ nét của quá trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW./.

Cuộc đua AI nghìn tỷ USD tạo áp lực huy động vốn đối với các tập đoàn công nghệ Theo ước tính mới nhất, trong năm 2026, bốn tập đoàn công nghệ lớn gồm Microsoft, Google, Amazon và Meta có thể đầu tư tổng cộng hơn 700 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và AI.