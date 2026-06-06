Hitachi và Intel hợp tác để tối ưu hóa sản xuất chip bằng Trí tuệ Nhân tạo

Ngày 5/6, tập đoàn công nghiệp Nhật Bản Hitachi thông báo rằng họ có kế hoạch hợp tác với nhà sản xuất chip Intel của Mỹ để nâng cao hiệu quả sản xuất chất bán dẫn, bằng cách tận dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tối ưu hóa công tác bảo trì thông qua việc phân tích dữ liệu sản xuất.

Hai bên sẽ hợp tác về Trí tuệ Nhân tạo vật lý (Physical AI) sử dụng để điều khiển thiết bị sản xuất và robot.

Công ty con Hitachi High-Tech của Hitachi cung cấp các thiết bị sản xuất chip cho Intel. Dữ liệu sản xuất thu thập thông qua những thiết bị này sẽ được phân tích bằng Trí tuệ Nhân tạo độc quyền của Hitachi.

Các đối tác sẽ hợp tác để tự động hóa việc phát hiện những dấu hiệu sớm của sự cố và công tác bảo trì, vốn trước đây phụ thuộc vào các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Intel đang tìm cách tận dụng Trí tuệ Nhân tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất khi công nghệ này ngày càng phổ biến, trong bối cảnh nguồn cung chip cho các trung tâm dữ liệu đang trở nên khan hiếm.

Intel đang hướng tới việc nâng cao công nghệ sản xuất chip tiên tiến của mình bằng cách hợp tác với Trí tuệ Nhân tạo của Hitachi, sau khi bị các đối thủ như TSMC, Samsung vượt mặt trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến.

Chip ngày càng tiên tiến, càng đòi hỏi những điều chỉnh chính xác hơn đối với thiết bị sản xuất để nâng cao tỷ lệ sản lượng. Các nhà máy sản xuất chip thường hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Việc có thể phát hiện và khắc phục các sự cố thiết bị trước khi chúng làm gián đoạn sản xuất mang lại lợi thế rất lớn.

Tình trạng thiếu hụt kỹ thuật viên lành nghề đang thúc đẩy các nhà sản xuất chip sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để nâng cao năng suất. TSMC triển khai các mô hình Trí tuệ Nhân tạo từ Nvidia (Mỹ) để điều khiển các công cụ sản xuất chip và phát hiện lỗi. Tập đoàn Sony (Nhật Bản) tái tạo quy trình sản xuất chip trong môi trường ảo để tìm kiếm các điều kiện sản xuất tối ưu.

Hitachi đang nghiên cứu và phát triển các nhà máy tự động có thể vận hành với sự can thiệp tối thiểu của con người. Công ty dự định triển khai Trí tuệ Nhân tạo để tự động khắc phục các sự cố trên dây chuyền sản xuất tại các nhà máy thuộc tập đoàn Hitachi, sản xuất các sản phẩm bao gồm thiết bị chính xác vào năm tài chính 2027.

Giám đốc điều hành của Hitachi-Toshiaki Tokunaga cho biết: “Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi có vị thế thuận lợi để thúc đẩy việc triển khai Trí tuệ Nhân tạo trong cơ sở hạ tầng xã hội trọng yếu trên toàn thế giới.”

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Intel-Lip-Bu Tan đánh giá: “Cùng nhau, chúng ta sẽ đẩy nhanh việc triển khai các hệ thống thông minh, ứng dụng thực tế.” Sự hợp tác này sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực, bao gồm cả công cụ sản xuất chip, điện toán lượng tử và tối ưu hóa năng lượng.

Trong lĩnh vực năng lượng, Trí tuệ Nhân tạo sẽ được sử dụng để tối ưu hóa nguồn cung cấp điện cho các nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Intel dự định cung cấp chip silicon điện áp cao cho hệ thống điện của Hitachi./.

Intel dự báo doanh thu vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu chip máy chủ tăng mạnh Giá cổ phiếu của Intel tăng vọt 19% trong giao dịch ngoài giờ, nâng giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn tăng thêm 64 tỷ USD và tiếp tục đà phục hồi 81% từ đầu năm đến nay.