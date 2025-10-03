Hitachi hợp tác với OpenAI phát triển AI tạo sinh tiết kiệm năng lượng

Ngày 2/10, Tập đoàn điện tử khổng lồ Hitachi của Nhật Bản và OpenAI của Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Mục tiêu là đẩy nhanh quá trình phát triển AI tạo sinh đồng thời giảm chi phí tiêu thụ năng lượng.

Trọng tâm của sự hợp tác này là Hitachi sẽ cung cấp thiết bị truyền tải và phân phối điện cho các trung tâm dữ liệu AI.

Nhà phát triển ChatGPT - OpenAI, đang thúc đẩy dự án Stargate, dự án phát triển cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố vào tháng 1/2025, cùng với SoftBank Group và công ty điện toán đám mây Oracle. OpenAI sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Anh và Trung Đông.

Việc phát triển các mô hình AI tạo sinh đòi hỏi lượng điện năng khổng lồ vì liên quan đến việc vận hành các đơn vị xử lý đồ họa trong các trung tâm dữ liệu. Hitachi sẽ không trực tiếp tham gia vào Stargate, nhưng sẽ đóng góp cho dự án thông qua sự hợp tác này.

Hitachi sở hữu các công nghệ có thể giúp cải thiện hiệu suất năng lượng của các trung tâm dữ liệu, cụ thể là các sản phẩm như thiết bị truyền tải và phân phối điện như máy biến áp, cũng như công nghệ điều hòa không khí và làm mát.

OpenAI sẽ tiếp tục phát triển mô hình AI tạo sinh của mình, đồng thời tích hợp các công nghệ tiết kiệm năng lượng của Hitachi và đang xem xét việc tìm nguồn cung ứng thiết bị công nghệ thông tin như hệ thống lưu trữ từ tập đoàn Nhật Bản.

OpenAI sẽ cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của mình cho Hitachi -công ty có kế hoạch tích hợp công nghệ này vào nền tảng kỹ thuật số Lumada và khám phá các chiến lược sử dụng./.

