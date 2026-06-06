Trí thức Việt Nam tại Anh xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia đầu tiên

Hơn 5 năm sau khi Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) được thành lập, ngày 5/6, tại Đại sứ quán Việt Nam ở London, cơ sở dữ liệu chuyên gia đầu tiên của cộng đồng trí thức Việt tại Anh chính thức được công bố, cùng với các nhóm chuyên gia phân theo các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đây là lần đầu tiên một mạng lưới gồm các giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu Việt Nam đang công tác tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu của Anh,... được tổ chức thành một nguồn lực có thể huy động theo nhu cầu cụ thể.

Hơn 200 chuyên gia, khoảng 70 viện nghiên cứu và đại học tại Anh và Ireland,... là quy mô hiện tại của VIS, trải rộng trên các lĩnh vực mà Việt Nam đang đặt cược vào, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán lượng tử, năng lượng tái tạo, công nghệ y sinh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh: "Hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Anh. Đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán. Trong những năm vừa qua, Đại sứ quán và VIS đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để tranh thủ nguồn lực từ cộng đồng trí thức Việt Nam tại Anh và đóng góp cho các dự án về phát triển kinh tế-xã hội và khoa học công nghệ trong nước."

Cơ sở dữ liệu vừa được công bố vận hành theo một logic rõ ràng: không chỉ là danh sách liên lạc, mà là cơ chế ghép nối có hệ thống giữa nhu cầu từ các bộ ngành, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước với năng lực chuyên môn của các chuyên gia Việt tại Anh. Khi hai luồng thông tin đó gặp nhau đúng lúc và đúng địa chỉ, khả năng chuyển hóa thành hợp tác thực chất sẽ cao hơn.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS). (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư thứ nhất, Trưởng Văn phòng Khoa học Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Văn phòng Khoa học Công nghệ tại London xác định VIS là nguồn tài nguyên quan trọng, có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu chuyên gia sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương trong nước nhanh chóng tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam tại Anh, đồng thời cũng giúp các chuyên gia Việt Nam tại Anh nắm bắt được các bài toán, nhu cầu ở trong nước, tạo điều kiện để hợp tác đi từ thiện chí sang hành động cụ thể.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS chia sẻ cơ sở dữ liệu của hơn 200 chuyên gia, phân theo từng lĩnh vực với người chịu trách nhiệm rõ ràng, chính là câu trả lời của VIS cho bài toán "rõ người, rõ việc."

Khi các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần tìm chuyên gia đúng lĩnh vực, từ nay có địa chỉ cụ thể. Khi "đề bài" từ trong nước gửi sang, có người chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý. Và tốc độ xử lý có lẽ là bằng chứng đầu tiên về tính hiệu quả của hệ thống.

Phép thử thực sự bắt đầu từ ngày 6/6. Cơ sở dữ liệu và các nhóm chuyên gia chiến lược của VIS sẽ chứng minh giá trị trong hai, ba, năm năm tới, khi chúng ta có thể đong đếm được bao nhiêu dự án hợp tác thực sự được khởi động từ đây, bao nhiêu chuyên gia đã đóng góp vào chính sách khoa học công nghệ Việt Nam theo cách có thể kiểm chứng và đánh giá.

Nền khoa học công nghệ của hai nước Việt Nam và Anh đã có nhiều điểm giao nhau. Giờ đây, lần đầu tiên có một hệ thống để những điểm giao tiếp theo tìm được nhau nhanh hơn và đi xa hơn./.

Hướng tới "Việt Nam 2045": Khởi tạo Ngân hàng Trí tuệ Việt tại Anh Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Hội Trí thức Việt Nam tại Anh & Ireland (VIS) được kỳ vọng là bản thiết kế cho một hệ sinh thái trí thức Việt tại Anh.