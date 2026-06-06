Ngọn đuốc thời đại và niềm tin của thế hệ trẻ Nga-Việt

115 năm trước, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình vạn dặm tìm đường cứu nước.

Đi qua nhiều châu lục, chính Luận cương của Lenin và ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa Người đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua, thế giới đã trải qua những biến động địa chính trị sâu sắc. Tuy nhiên, di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền tự quyết của các dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân và xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

Để hiểu rõ hơn tầm vóc của di sản này trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước trong việc tiếp tục phát triển tình hữu nghị vô giá giữa Việt Nam và Nga mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng đầu tiên trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, phóng viên TTXVN tại Moskva đã có cuộc trao đổi với hai đại diện thế hệ trẻ tại thủ đô Moskva là anh Nikita Lyshenko, Thạc sỹ Viện các nước Á-Phi thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov, trung tâm hàng đầu của Nga về đào tạo chuyên gia phương Đông và chị Trần Công Tâm Anh, đang theo học Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý nhà nước tại trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Ủy viên Ban Cán sự Đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga.

Đánh giá về di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay đối với nước Nga và toàn thể thế giới, anh Nikita khẳng định ngày nay, dù nước Nga hiện đại và nhiều quốc gia khác không còn chia sẻ sự gắn bó về hệ tư tưởng, nhưng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị.

Người đã đấu tranh cho độc lập, tự do và hạnh phúc không chỉ của Việt Nam, mà còn của toàn thế giới, trở thành một biểu tượng cho các dân tộc bị áp bức khác trên thế giới. Điều này trước đây đã đúng và vẫn đúng cho đến ngày nay. Anh Nikita cho biết di sản này của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi vẫn trường tồn và đối với cá nhân anh.

Anh trích dẫn câu nói của Người: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và kết nối với câu nói của nhà lãnh đạo Liên Xô Vladimir I. Lenin: “Học, học nữa, học mãi,” đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là phải luôn luôn học hỏi để hoàn thiện.

Anh Nikita chia sẻ ngày 30/6 sắp tới đánh dấu 103 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến Nga, khi đó là Liên Xô. Sự kiện này đã đặt nền móng một cách không chính thức cho sự hợp tác sau này, khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập vào năm 1950.

Tuy nhiên, ngày 30/6/1923 chỉ là sự khởi đầu, là nền tảng mà qua đó có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đã nhấn mạnh một số ý tưởng để áp dụng tại Việt Nam. Đó là xây dựng đảng, công tác tư tưởng và xây dựng nhà nước. Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu uy tín tại Nga như học giả Evgeny Kobelev (nhà sử học, nhà báo, chuyên gia Việt Nam học hàng đầu của Liên Xô và Nga), đây chính là sự khởi đầu rõ ràng cho mối quan hệ giữa hai nước.

Về quan hệ song phương, anh Nikita nhận định ngày nay, hai nước duy trì một động lực tích cực nhất định và điều quan trọng là hai bên cần phát triển điều này. Theo anh, để giữ gìn di sản này, hai bên cần nỗ lực đối thoại hơn nữa ở cấp cao, tăng cường giao tiếp giữa thế hệ trẻ hai nước. Khi có đối thoại tốt, hai bên có thể vượt qua những khác biệt-đó chính là chìa khóa cho ngoại giao nhân dân và tình hữu nghị Nga-Việt đích thực. Anh bày tỏ tin tưởng rằng trong tương lai, hai bên không chỉ duy trì mà còn củng cố, thậm chí nâng cao tình hữu nghị này.

Về phần mình, chị Tâm Anh chia sẻ đối với mỗi du học sinh, việc được học tập tại đất nước mà Bác Hồ từng gắn bó không chỉ là niềm tự hào, mà còn mang theo một trách nhiệm lịch sử lớn lao.

Chị Trần Công Tâm Anh, sinh viên Thạc sỹ năm thứ nhất chuyên ngành Quản lý nhà nước tại trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Ủy viên Ban Cán sự Đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Chị cho biết trong bối cảnh thế giới hiện nay, các du học sinh ý thức rõ mình chính là những "đại sứ nhân dân" trẻ tuổi, có sứ mệnh làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc bằng tri thức và hành động thực tế.

Để hiện thực hóa trách nhiệm đó, theo chị Tâm Anh, thế hệ du học sinh Việt Nam tại Nga cần tập trung vào 4 hành động cốt lõi: Trước hết là nỗ lực học tập, nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên là học tập. Phải ra sức tiếp thu tối đa tinh hoa khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của Nga. Việc mang nguồn tri thức chất lượng cao này về phục vụ đất nước chính là cách thực chất nhất để khẳng định uy tín của con người Việt Nam, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Thứ hai là chủ động quảng bá bản sắc dân tộc. Du học sinh không chỉ đóng khung mình trong giảng đường mà phải là những người lan tỏa văn hóa. Thông qua các ngày hội văn hóa Việt Nam, tuần lễ áo dài, các không gian ẩm thực truyền thống tại các trường đại học Nga, du học sinh mang một Việt Nam hòa bình, năng động, đậm đà bản sắc đến gần hơn với công chúng và bạn bè quốc tế tại Nga.

Thứ ba là hội nhập sâu rộng và tự tin. Sinh viên Việt Nam cần tích cực tham gia, khẳng định vị thế tại các diễn đàn khoa học trẻ, các festival thanh niên và các dự án tình nguyện liên quốc gia. Việc chủ động đối thoại, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và kết nối bền chặt với thanh niên Nga chính là cách để du học sinh mở rộng mạng lưới giao lưu nhân dân, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ song phương tốt đẹp cũng như tình hữu nghị giữa hai nước.

Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ 115 năm trước đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một dân tộc và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử nhân loại.

Tại Moskva hôm nay, dòng chảy tư tưởng của Người vẫn đang được tiếp nối mạnh mẽ trong tâm huyết của những người trẻ Nga-Việt. Họ không chỉ là những người bảo tồn lịch sử, mà đang tích cực viết tiếp những trang mới cho tình hữu nghị vô giá giữa hai dân tộc trong kỷ nguyên mới./.

115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Những mảnh ghép của lịch sử Dù thời gian đã phủ bụi, những dấu tích về chặng đường tìm tòi, học hỏi và hoạt động của Người vẫn được lưu giữ cẩn trọng trong kho tư liệu của GODF tại số 16 phố Cadet, quận 9, thủ đô Paris.