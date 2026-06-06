Bộ Tài chính Mỹ đẩy mạnh các biện pháp chống gian lận lao động

Bộ Tài chính Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp chống gian lận lao động và thuế bằng việc kêu gọi các ngân hàng tăng cường giám sát, báo cáo những giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động thuê mướn lao động nhập cư bất hợp pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hướng dẫn mới do Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính ban hành chỉ rõ các định chế tài chính được khuyến khích nhận diện và báo cáo các mô hình giao dịch đáng ngờ liên quan đến gian lận thuế lương bổng, đồng thời chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng, bao gồm Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE).

Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính cho biết các ngân hàng đã báo cáo hơn 2,5 tỷ USD giao dịch khả nghi liên quan đến các kế hoạch gian lận thuế lương bổng trong năm 2025.

Theo cơ quan này, nhiều chủ sử dụng lao động đã sử dụng các công ty bình phong hoặc môi giới lao động để che giấu việc thuê người không có giấy phép làm việc hợp pháp, trả lương bằng tiền mặt và né tránh nghĩa vụ thuế.

Bản hướng dẫn dài 12 trang tập trung vào các ngành có nguy cơ cao như xây dựng, nông nghiệp, khách sạn và dịch vụ gia đình. Các mô hình bị cảnh báo bao gồm việc thành lập doanh nghiệp “vỏ bọc,” mở tài khoản bằng mã số thuế cá nhân (ITIN), nhận các khoản thanh toán lớn rồi nhanh chóng rút tiền mặt hoặc phát hành nhiều khoản chi nhỏ để trả lương ngoài sổ sách.

Theo Bộ Tài chính, các hoạt động này không chỉ gây thất thu hàng triệu USD tiền thuế liên bang và bang mà còn tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho các doanh nghiệp vi phạm, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đánh cắp danh tính và gian lận lao động.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính liệt kê 18 dấu hiệu cảnh báo để các ngân hàng theo dõi, trong đó có trường hợp doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng chi phí lương bổng khai báo thấp bất thường, hoặc các công ty mới thành lập không có dấu vết hoạt động rõ ràng trên thị trường.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt kiểm soát nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ hệ thống tài chính Mỹ.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không cho phép những người nhập cư bất hợp pháp và các tổ chức tiếp tay lợi dụng hệ thống tài chính để trục lợi từ tiền thuế của người dân Mỹ.”

Mặc dù hướng dẫn của Mạng lưới Thực thi Tội phạm tài chính không mang tính bắt buộc như luật pháp, giới chuyên gia nhận định các ngân hàng sẽ phải đặc biệt lưu tâm do việc bỏ qua các cảnh báo có thể dẫn đến các cuộc điều tra hoặc chế tài từ cơ quan quản lý liên bang./.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp 70 tỷ USD cho cơ quan thực thi luật nhập cư Hiện dự luật ngân sách được chuyển đến Hạ viện để xem xét và thông qua trước khi trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành; Hạ viện dự kiến sẽ thảo luận dự luật trên vào tuần tới.