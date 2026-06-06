Canada có thể buộc phải nhượng bộ trong đàm phán thương mại với Mỹ

Theo mạng tin “cbc.ca” ngày 5/6, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nhóm đàm phán của ông đã đạt được "một số tiến triển" trong các cuộc đàm phán thương mại tại Washington, nhưng vẫn còn "rất nhiều việc phải làm" để đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Những bình luận của ông Carney được đưa ra khi Bộ trưởng Thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Canada Janice Charette, đã báo cáo với một Hội đồng Tư vấn đặc biệt trong hơn 2 giờ về cuộc gặp của họ với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Ông Flavio Volpe, thành viên của Ủy ban Tư vấn về quan hệ kinh tế Canada-Mỹ, mô tả báo cáo là "rất thẳng thắn" và cho biết các chi tiết cho thấy cuộc đàm phán đang đi đúng hướng.

Ông Volpe, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ôtô, nói: "Có vẻ như chỉ thị từ Nhà Trắng là tìm cách giải quyết những vấn đề gây khó chịu trong mối quan hệ giữa song phương, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đó."

Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sẽ được xem xét lại vào ngày 1/7, nhưng cả 3 nước tham gia hiệp định đều không coi ngày đó là hạn chót mà coi đó là thời điểm để thể hiện ý định của họ-điều mà họ đang làm.

Theo ông Volpe, ngày đó có thể trôi qua và Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada vẫn sẽ có hiệu lực "đầy đủ." Nếu 3 quốc gia không nhất trí gia hạn hiệp định, điều đó sẽ kích hoạt các cuộc xem xét đánh giá lại hàng năm.

Ông Dan Kelly, người đứng đầu Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada, nhận xét: “Vội vàng đạt được thỏa thuận có thể không phải là kết quả có lợi.” Mặc dù ý tưởng hàng năm phải đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada là rất tồi, nhưng hiện tại, điều đó có thể ít rắc rối hơn là một thỏa thuận tệ hại hơn được ký ngay lập tức.

Cộng đồng doanh nghiệp Canada cho rằng một thỏa thuận cho phép hầu hết hàng hóa được vận chuyển đến Mỹ mà không phải chịu thuế là mục tiêu hàng đầu khi các nhà đàm phán chuẩn bị cho thời hạn gia hạn Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada.

Nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lại bất đồng về cách đạt được kết quả đó, chia rẽ về việc liệu một thỏa thuận nhanh chóng và sơ sài hay một cách tiếp cận chờ đợi và quan sát sẽ mang lại con đường tốt nhất cho sự ổn định.

Những người đứng đầu các nhóm đại diện cho các nhà sản xuất, bao gồm nhà sản xuất thép và các Giám đốc điều hành lại đứng về một phía của cuộc tranh luận, cho rằng đám mây bất ổn bao trùm thương mại Bắc Mỹ đã kìm hãm đầu tư vốn, làm tổn hại lợi nhuận và làm tăng tính cấp thiết phải đạt được một thỏa thuận.

Mặt khác, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ và các công ty công nghệ tin rằng thời gian càng trôi qua, áp lực buộc ông Trump phải ký kết thỏa thuận càng gia tăng, khi mà sự tín nhiệm của ông đang giảm sút trong bối cảnh giá xăng tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Goldy Hyder, Giám đốc Điều hành của Hội đồng Doanh nghiệp Canada, cho biết: "Các doanh nghiệp Canada đang rất cần sự chắc chắn, cần sự dự đoán được, cả hai điều này sẽ tạo niềm tin để đầu tư vốn. Kéo dài chuyện này sẽ gây thiệt hại cho tất cả chúng ta."

Theo ông Hyder, nhiều công ty đã chuyển sang chế độ sinh tồn, dẫn đến tăng trưởng kinh tế trì trệ trên khắp lục địa trong năm qua, đặc biệt là ở Mexico và Canada. Giờ đây, vấn đề càng trở nên khó khăn hơn, thuế quan, dưới hình thức này hay hình thức khác, chắc chắn sẽ được áp dụng.

Ngày 3/6, Mỹ đã gửi cho Canada danh sách những điều gây khó chịu mới nhất, và danh sách này không có bất kỳ điều bất ngờ nào. Mỹ cho biết, những điều gây khó chịu bao gồm việc các tỉnh của Canada ngăn chặn việc nhập khẩu rượu của Mỹ, các vấn đề liên quan đến Đạo luật Phát trực tuyến của Canada.

Và ngày 4/6, Thủ tướng Carney đã ra lệnh cho CRTC (Tòa án bán tư pháp độc lập, điều chỉnh lĩnh vực truyền thông của Canada vì lợi ích công cộng) “xem xét lại” quyết định tăng cường nội dung Canada cho các dịch vụ phát trực tuyến-một sự nhượng bộ đơn phương khác nhưng có thể không đổi lại được gì./.

“Điểm nóng” trong đàm phán thương mại Canada - Mỹ Các địa phương Canada tiếp tục thực thi “Lệnh cấm nhập khẩu rượu từ Mỹ,” một động thái đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán rượu từ trong nước, nhưng làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại song phương