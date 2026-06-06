Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng

Đồng USD vừa khép lại tuần giao dịch với đà tăng tích cực, xác lập mức cao nhất trong gần hai tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Cụ thể, đồng euro giảm xuống mức 1,1520 USD/euro so với mức 1,1610 USD/euro của ngày trước đó. Đồng bảng Anh cũng sụt giảm về ngưỡng 1,3333 USD/bảng Anh. Đặc biệt, đồng USD đã vượt qua ngưỡng nhạy cảm 160 yen/USD khi đẩy tỷ giá đồng yen Nhật lên 160,23 yen/USD.

Tại khu vực Bắc Mỹ, đồng CAD ghi nhận tuần sụt giảm 0,9%, mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 3. Đồng tiền này có lúc chạm đáy tám tuần ở mức 1,3920 CAD đổi 1 USD trong bối cảnh nền kinh tế Canada đối mặt với nguy cơ suy thoái kỹ thuật.

Tuy nhiên, dữ liệu thị trường lao động trong nước khả quan khi Canada tạo thêm 87.800 việc làm trong tháng 5 đã giúp hạn chế bớt đà lao dốc của đồng nội tệ nước này.

Động lực chính chi phối sức mạnh của đồng USD tuần qua bắt nguồn từ các dữ liệu vượt xa dự báo của kinh tế Mỹ. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn gấp đôi so với dự báo của các nhà kinh tế.

Dữ liệu của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh tăng thêm 93.000 vị trí, cho thấy sức chống chịu bền bỉ của nền kinh tế Mỹ ngay cả khi chi phí năng lượng từ cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu đè nặng lên người tiêu dùng. Thông tin này khiến thị trường định giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay với tỷ lệ 42,7%.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục là biến số gây bất ổn khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình sớm tại Trung Đông nhằm mở lại eo biển Hormuz dần mờ nhạt. Trong bối cảnh đó, rủi ro lạm phát do giá năng lượng leo thang đang buộc các nhà đầu tư phải tìm nơi trú ẩn vào đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc.

Sự chuyển dịch dòng vốn còn thể hiện rõ qua làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán vào cuối tuần. Nhóm cổ phiếu công nghệ và chip bán dẫn chịu tổn thất nặng nề, điển hình là việc các cổ phiếu thuộc chỉ số bán dẫn Philadelphia đã mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Chuyên gia kinh tế trưởng Ryan Detrick từ tập đoàn Carson Group nhận định, báo cáo việc làm tích cực đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thế khó trong việc cắt giảm lãi suất./.

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

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