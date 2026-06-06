Việt Nam và Canada thống nhất định hướng hợp tác kinh tế giai đoạn mới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 5/6, Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada (JEC 3) đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Arun Thangaraj.

Tham dự kỳ họp, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang; đại diện các Bộ Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng; đại diện Sở Công Thương Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các doanh nghiệp như Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Tập đoàn Viettel và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Về phía Canada có hàm Thứ trưởng phụ trách Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Weldon Epp và hàm Thứ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế kiêm Trưởng đoàn Đàm phán Thương mại quốc tế Aaron Fowler điều phối các phiên thảo luận; Đại sứ Canada tại Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ngành gồm Bộ Các vấn đề toàn cầu, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm và Bộ Tài chính Canada.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ và yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng cũng như phát triển bền vững, hai bên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế trong thúc đẩy hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada được thiết lập từ năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng (giữa) tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực và thực chất. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 8,6 tỷ USD, duy trì đà tăng trưởng mạnh kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Canada năm 2025 tăng 18,2%, đạt 7,5 tỷ USD và tiếp tục tăng 25% trong 4 tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, xuất khẩu của Canada sang Việt Nam năm 2025 tăng 24% và tăng tới 62% trong 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phản ánh tính bổ trợ ngày càng cao giữa hai nền kinh tế cũng như hiệu quả của các nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đồng tình với đánh giá của Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Arun Thangaraj ghi nhận những kết quả tích cực trong quan hệ kinh tế song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Canada tại khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Arun Thangaraj nhấn mạnh Canada mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng. Ông cũng khẳng định Canada cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại kỳ họp lần này.

Tại kỳ họp, hai bên đã rà soát tình hình hợp tác kinh tế song phương và thống nhất tập trung thúc đẩy 3 nhóm ưu tiên gồm: Đa dạng hóa thương mại và đầu tư, tận dụng hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ủng hộ hệ thống thương mại mở và đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Canada (ACAFTA); Tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược như khoáng sản thiết yếu, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng chiến lược; và Mở rộng hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng và tăng trưởng xanh, gồm năng lượng sạch, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), logistics, hạ tầng số và phát triển bền vững.

Một trong những kết quả nổi bật của kỳ họp lần thứ ba là việc cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế đã chuyển mạnh sang giai đoạn hợp tác thực chất và định hướng hành động. Hai nhóm công tác đã hoàn thiện và thống nhất Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028, xác định rõ các nội dung hợp tác và cơ chế triển khai, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện hiệu quả các sáng kiến hợp tác song phương.

Hai bên đánh giá cao vai trò của các nhóm công tác trong việc duy trì đối thoại kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm, đồng thời nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả của cơ chế này nhằm bảo đảm triển khai thực chất các kết quả của kỳ họp.

Đoàn Việt Nam dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết thúc kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Arun Thangaraj đã ký Tuyên bố chung, thông qua các Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 và nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ tư tại Việt Nam vào năm 2028.

Kỳ họp lần thứ ba tiếp tục khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Canada trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, đồng thời tạo nền tảng cho những bước phát triển mới trong quan hệ song phương thời gian tới.

Trưởng đoàn Vietrade và Văn phòng Xúc tiến Xuất khẩu Canada trao quà lưu niệm sau phiên thảo luận. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Trong khuôn khổ kỳ họp, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Văn phòng Xúc tiến Xuất khẩu Canada (TFO Canada) đã ký Văn kiện Dự án “Hỗ trợ thương mại vì sự tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thích ứng cao” (TRISEG) tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Cục Xúc tiến thương mại là đối tác chiến lược và duy nhất của Văn phòng Xúc tiến Xuất khẩu Canada tại Việt Nam trong triển khai dự án.

Dự án hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu trong các ngành nông sản chủ lực, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thích ứng tốt hơn với những biến động của thị trường quốc tế./.

Thúc đẩy hợp tác y tế chiến lược giữa Việt Nam và Canada đi vào chiều sâu Ông James Nickel - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam vui mừng khi quan hệ giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực y tế đã có những bước phát triển, phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện.