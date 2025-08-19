Ngành da giày Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại Canada và Bắc Mỹ

Trong bối cảnh thuế quan làm thay đổi động lực thương mại toàn cầu, buộc các quốc gia phải tìm cách đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, ngành da giày Việt Nam và Canada đang mong muốn thiết lập được quan hệ hợp tác thông qua Hội chợ giày dép và may mặc (AFA) Canada 2025 được tổ chức ở Toronto, nơi quy tụ 20 doanh nghiệp Việt Nam và hàng trăm doanh nghiệp lớn trong ngành da giày của nước chủ nhà.

Các doanh nghiệp Việt Nam dự Hội chợ năm nay theo chương trình phối hợp giữa Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam (LEFASO), Cục xúc tiến thương mại quốc gia và Thương vụ Việt Nam tại Canada. Đây cũng là lần đầu tiên Hội chợ lớn nhất của ngành công nghiệp da giày và phụ kiện ở Canada đón các doanh nghiệp Việt Nam đại diện tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất giày dép, túi xách, nguyên phụ liệu và dịch vụ liên quan đến tham dự.

Trong khuôn khổ Hội chợ lần này Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp với LEFASO và AFA Canada tổ chức buổi hội thảo, với hy vọng giúp các doanh nghiệp giày dép của cả hai bên hiểu rõ hơn và có thể tận dụng tốt Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm đưa hàng hoá vào các thị trường của nhau cũng như thị trường của khu vực.

Hội chợ AFA Canada là một trong những triển lãm thương mại chuyên ngành giày dép, thời trang và phụ kiện có uy tín cũng như quy mô lớn tại khu vực Bắc Mỹ. Hội chợ thu hút hàng trăm thương hiệu toàn cầu, nhà mua hàng quốc tế, chuỗi bán lẻ và các đơn vị sản xuất, thiết kế đến từ nhiều quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Canada, một thị trường có sức tiêu thụ lớn và là cửa ngõ để đi vào khu vực Bắc Mỹ./.