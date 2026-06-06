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Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc thử nghiệm của tàu khu trục Kang Kon

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp lên tàu khu trục Kang Kon để đánh giá khả năng tác chiến, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường sức mạnh hải quân và năng lực quốc phòng của Triều Tiên.

Bích Liên
Lễ hạ thủy tàu khu trục Kang Kon thuộc lớp Choe Hyon tại thành phố cảng Rajin, Triều Tiên ngày 12/6/2025. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Lễ hạ thủy tàu khu trục Kang Kon thuộc lớp Choe Hyon tại thành phố cảng Rajin, Triều Tiên ngày 12/6/2025. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 5/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm của tàu khu trục Kang Kon trên biển nhằm đánh giá khả năng thử nghiệm các hoạt động tác chiến.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã lên tàu Kang Kon để đánh giá tình trạng thực tế của tàu, đồng thời nêu các nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tàu nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tác chiến.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đề cao tầm quan trọng của việc sở hữu sức mạnh quân sự hung mạnh, trong đó có phát triển và tăng cường lực lượng hải quân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng đội ngũ công nhân và nhà khoa học chế tạo vũ khí của Triều Tiên sẽ tiến hành thành công cuộc thử nghiệm đánh giá khả năng vận hành của tàu khu trực, đưa 2 tàu khu trục Choe Hyon và Kang Kon vào biên chế “sớm nhất có thể”./.

(TTXVN/Vietnam+)
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